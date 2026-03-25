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Futebol: veja quem joga hoje, quarta-feira (25/03), horários das partidas e onde assistir ao vivo

Copa do Nordeste, Copa Sul-Sudeste e Copa Verde movimentam o futebol nesta quarta-feira

Thalles Leal
fonte

Às 21h30, Novorizontino e América-MG jogarão pela Copa Sul-Sudeste (Mourão Panda/ América)

Os jogos de hoje, nesta quarta-feira (25/03), incluem partidas pela Copa do Nortes, Copa Sul-Sudeste Copa Verde.

Às 19h, o Ceará jogará contra o ABC pela Copa do Nordeste. Já às 21h30, o Novorizontino enfrentará o América-MG pela Copa Sul-Sudeste.

Veja horários e onde assistir ao vivo os jogos de futebol de hoje

Copa do Nordeste

  1. América-RN x Maranhão - 19h - SportyNet
  2. Ceará x ABC - 19h - SportyNet
  3. Itabaiana x CRB - 19h30 - SportyNet
  4. Fluminense-PI x Juazeirense - 19h30 - SportyNet
  5. Vitória x Botafogo-PB - 19h30 - SportyNet

Copa Sul-Sudeste

  1. Sampaio Corrêa-RJ x Juventude - 19h - Sem informações
  2. Tombense x Avaí - 20h - Sem informações
  3. Novorizontino x América-MG - 21h30 - Youtube (SportyNet)
  4. Chapecoense x São Bernardo - 21h45 - XSports

Copa Verde

  1. Porto Vitória x Gama - 19h30 - Sem informações
  2. Araguaína x Operário-MS - 19h30 - Sem informações
  3. Capital-DF x Primavera-MT - 19h30 - Sem informações
  4. Monte Roraima x Águia de Marabá - 20h - Sem informações
  5. Cuiabá x Tocantinópolis - 20h30 - Sem informações
  6. Independência-AC x Guaporé - 21h - Sem informações

Onde assistir ao jogo de Ceará e ABC; veja o horário

O jogo entre Ceará x ABC terá transmissão ao vivo pela SportyNet, às 19h.

Onde assistir ao jogo de Vitória e Botafogo (PB); veja o horário

O jogo entre Vitória x Botafogo PB terá transmissão ao vivo pela SportyNet, às 19h30.

Onde assistir ao jogo de Novorizontino e América Mineiro; veja o horário

O jogo entre Novorizontino x América MG terá transmissão ao vivo pelo SportyNet Brasil, no Youtube, às 21h30.

Onde assistir ao jogo de Chapecoense e São Bernardo; veja o horário

O jogo entre Chapecoense x São Bernardo terá transmissão ao vivo pelo XSports, às 21h45.

Quais jogos vão passar ao vivo na Globo hoje?

Nenhum jogo vai passar na TV Globo nesta quarta-feira.

Quais jogos vão passar ao vivo no SBT hoje?

Nenhum jogo vai passar no SBT nesta quarta-feira.

Quais jogos vão passar ao vivo na Record hoje?

Nenhum jogo vai passar na TV Record nesta quarta-feira.

Quais jogos vão passar ao vivo na Band hoje?

Nenhum jogo vai passar na Band nesta quarta-feira.

Quais jogos vão passar ao vivo na TV fechada?

Bandsports

Nenhum jogo vai passar na Bandsports nesta quarta-feira.

TNT

Nenhum jogo vai passar na TNT nesta quarta-feira.

ESPN

Nenhum jogo vai passar na ESPN nesta quarta-feira.

SporTV

Nenhum jogo vai passar na SporTV nesta quarta-feira.

Onde assistir e quais jogos vão passar ao vivo e online hoje?

HBO Max

Nenhum jogo vai passar na HBO Max nesta quarta-feira.

Disney+

Nenhum jogo vai passar na Disney+ nesta quarta-feira.

Premiere

Nenhum jogo vai passar no Premiere nesta quarta-feira.

DAZN

Nenhum jogo vai passar no DAZN nesta quarta-feira.

OneFootball

Nenhum jogo vai passar no OneFootball nesta quarta-feira.

Paramount+

Nenhum jogo vai passar na Paramount+ nesta quarta-feira.

SportyNet

  1. 19h - América-RN x Maranhão - Copa do Nordeste
  2. 19h - Ceará x ABC - Copa do Nordeste
  3. 19h30 - Itabaiana x CRB - Copa do Nordeste
  4. 19h30 - Fluminense-PI x Juazeirense - Copa do Nordeste
  5. 19h30 - Vitória x Botafogo-PB - Copa do Nordeste
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