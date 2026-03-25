Futebol: veja quem joga hoje, quarta-feira (25/03), horários das partidas e onde assistir ao vivo Copa do Nordeste, Copa Sul-Sudeste e Copa Verde movimentam o futebol nesta quarta-feira Thalles Leal 25.03.26 7h00 Às 21h30, Novorizontino e América-MG jogarão pela Copa Sul-Sudeste (Mourão Panda/ América) Os jogos de hoje, nesta quarta-feira (25/03), incluem partidas pela Copa do Nortes, Copa Sul-Sudeste e Copa Verde. Às 19h, o Ceará jogará contra o ABC pela Copa do Nordeste. Já às 21h30, o Novorizontino enfrentará o América-MG pela Copa Sul-Sudeste. Veja horários e onde assistir ao vivo os jogos de futebol de hoje Copa do Nordeste América-RN x Maranhão - 19h - SportyNet Ceará x ABC - 19h - SportyNet Itabaiana x CRB - 19h30 - SportyNet Fluminense-PI x Juazeirense - 19h30 - SportyNet Vitória x Botafogo-PB - 19h30 - SportyNet Copa Sul-Sudeste Sampaio Corrêa-RJ x Juventude - 19h - Sem informações Tombense x Avaí - 20h - Sem informações Novorizontino x América-MG - 21h30 - Youtube (SportyNet) Chapecoense x São Bernardo - 21h45 - XSports Copa Verde Porto Vitória x Gama - 19h30 - Sem informações Araguaína x Operário-MS - 19h30 - Sem informações Capital-DF x Primavera-MT - 19h30 - Sem informações Monte Roraima x Águia de Marabá - 20h - Sem informações Cuiabá x Tocantinópolis - 20h30 - Sem informações Independência-AC x Guaporé - 21h - Sem informações Onde assistir ao jogo de Ceará e ABC; veja o horário O jogo entre Ceará x ABC terá transmissão ao vivo pela SportyNet, às 19h. Onde assistir ao jogo de Vitória e Botafogo (PB); veja o horário O jogo entre Vitória x Botafogo PB terá transmissão ao vivo pela SportyNet, às 19h30. Onde assistir ao jogo de Novorizontino e América Mineiro; veja o horário O jogo entre Novorizontino x América MG terá transmissão ao vivo pelo SportyNet Brasil, no Youtube, às 21h30. Onde assistir ao jogo de Chapecoense e São Bernardo; veja o horário O jogo entre Chapecoense x São Bernardo terá transmissão ao vivo pelo XSports, às 21h45. Quais jogos vão passar ao vivo na Globo hoje? Nenhum jogo vai passar na TV Globo nesta quarta-feira. Quais jogos vão passar ao vivo no SBT hoje? Nenhum jogo vai passar no SBT nesta quarta-feira. Quais jogos vão passar ao vivo na Record hoje? Nenhum jogo vai passar na TV Record nesta quarta-feira. Quais jogos vão passar ao vivo na Band hoje? Nenhum jogo vai passar na Band nesta quarta-feira. Quais jogos vão passar ao vivo na TV fechada? Bandsports Nenhum jogo vai passar na Bandsports nesta quarta-feira. TNT Nenhum jogo vai passar na TNT nesta quarta-feira. ESPN Nenhum jogo vai passar na ESPN nesta quarta-feira. SporTV Nenhum jogo vai passar na SporTV nesta quarta-feira. Onde assistir e quais jogos vão passar ao vivo e online hoje? HBO Max Nenhum jogo vai passar na HBO Max nesta quarta-feira. Disney+ Nenhum jogo vai passar na Disney+ nesta quarta-feira. Premiere Nenhum jogo vai passar no Premiere nesta quarta-feira. DAZN Nenhum jogo vai passar no DAZN nesta quarta-feira. OneFootball Nenhum jogo vai passar no OneFootball nesta quarta-feira. Paramount+ Nenhum jogo vai passar na Paramount+ nesta quarta-feira. SportyNet 19h - América-RN x Maranhão - Copa do Nordeste 19h - Ceará x ABC - Copa do Nordeste 19h30 - Itabaiana x CRB - Copa do Nordeste 19h30 - Fluminense-PI x Juazeirense - Copa do Nordeste 19h30 - Vitória x Botafogo-PB - Copa do Nordeste Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave jogos de hoje Onde assistir quais jogos vão passar ao vivo COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Futebol . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! 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