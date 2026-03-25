O Liberal chevron right Esportes chevron right Futebol chevron right

Ceará x ABC: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (25/03) pela Copa do Nordeste

Thalles Leal
O Ceará vem de um empate de 1 a 1 com o São Bernardo (Felipe Santos/ X/ @CearaSC)

Ceará x ABC disputam hoje, quarta-feira (25/03), a 1° rodada da Copa do Nordeste 2026. O jogo acontece às 19h (horário de Brasília), no Estádio Governador Plácido Castelo, a Arena Castelão, em Fortaleza (CE). Confira o horário e onde assistir ao vivo:

Onde assistir Ceará x ABC ao vivo?

A partida pode ser assistida ao vivo pela SportyNet, a partir das 19h (horário de Brasília).

Como as equipes chegam para o jogo?

Em seus últimos jogos, o Ceará passou por dois empates de 1 a 1 com o Fortaleza, uma vitória de 1 a 0 sobre o Maranhão, uma vitória nos pênaltis contra o São Bernardo e um empate de 1 a 1 com esse mesmo adversário.

Já o ABC vem de uma derrota de 1 a 0 para o Madureira, duas vitórias de 3 a 1 sobre o QFC e uma derrota nos pênaltis para o América-RN, após dois empates de 1 a 1, consecutivos.

Ceará x ABC: prováveis escalações

CearáRichard; Rafael Ramos, Éder, Luiz Otávio e Fernando; Lucas Lima, Zanocelo, Matheusinho, Matheus Araújo e Vina; Wendel. Técnico: Mozart.

ABC: Matheus Alves; Lucas Marques, Fabão, Wellington Carvalho e Jefferson; Edson, Randerson e Bruno Leite; Thiaguinho, João Diogo e Igor Bahia. Técnico: Marcelo Chamusca.

FICHA TÉCNICA
Ceará x ABC
Copa do Nordeste 2026
Local: Estádio Governador Plácido Castelo, em Fortaleza (CE)
Data/Horário: 25 de março de 2026, 19h

