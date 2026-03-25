Ceará x ABC: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (25/03) pela Copa do Nordeste Ceará e ABC jogam pela Copa do Nordeste hoje; veja as formações e onde assistir o jogo ao vivo Thalles Leal 25.03.26 18h00 O Ceará vem de um empate de 1 a 1 com o São Bernardo (Felipe Santos/ X/ @CearaSC) Ceará x ABC disputam hoje, quarta-feira (25/03), a 1° rodada da Copa do Nordeste 2026. O jogo acontece às 19h (horário de Brasília), no Estádio Governador Plácido Castelo, a Arena Castelão, em Fortaleza (CE). Confira o horário e onde assistir ao vivo: Onde assistir Ceará x ABC ao vivo? A partida pode ser assistida ao vivo pela SportyNet, a partir das 19h (horário de Brasília). Como as equipes chegam para o jogo? Em seus últimos jogos, o Ceará passou por dois empates de 1 a 1 com o Fortaleza, uma vitória de 1 a 0 sobre o Maranhão, uma vitória nos pênaltis contra o São Bernardo e um empate de 1 a 1 com esse mesmo adversário. Já o ABC vem de uma derrota de 1 a 0 para o Madureira, duas vitórias de 3 a 1 sobre o QFC e uma derrota nos pênaltis para o América-RN, após dois empates de 1 a 1, consecutivos. Ceará x ABC: prováveis escalações Ceará: Richard; Rafael Ramos, Éder, Luiz Otávio e Fernando; Lucas Lima, Zanocelo, Matheusinho, Matheus Araújo e Vina; Wendel. Técnico: Mozart. ABC: Matheus Alves; Lucas Marques, Fabão, Wellington Carvalho e Jefferson; Edson, Randerson e Bruno Leite; Thiaguinho, João Diogo e Igor Bahia. Técnico: Marcelo Chamusca. FICHA TÉCNICA Ceará x ABC Copa do Nordeste 2026 Local: Estádio Governador Plácido Castelo, em Fortaleza (CE) Data/Horário: 25 de março de 2026, 19h