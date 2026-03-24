Futebol: veja quem joga hoje, terça-feira (24/03), horários das partidas e onde assistir ao vivo Copa do Nordeste, Copa Sul-Sudeste e Copa Verde movimentam o futebol nesta terça-feira Thalles Leal 24.03.26 7h00 Às 20h30, o Papão jogará contra o GAS pela Copa Verde (Igor Mota/ O Liberal) Os jogos de hoje, nesta terça-feira (24/03), incluem partidas pela Copa do Nortes, Copa Sul-Sudeste e Copa Verde. Às 20h30, o Paysandu jogará contra o GAS pela Copa Verde. Já às 21h30, o Sport Recife enfrentará o Jacuipense pela Copa do Nordeste. Veja horários e onde assistir ao vivo os jogos de futebol de hoje Copa do Nordeste Imperatriz x Retrô - 19h - Youtube (Canal do Benja) e SportyNet ASA x Piauí - 19h30 - SportyNet Sport Recife x Jacuipense - 21h30 - SBT e SportyNet Ferroviário x Fortaleza - 21h30 - SportyNet Copa Sul-Sudeste Caxias x Operário Ferroviário - 19h - XSports Cianorte x Volta Redonda - 21h15 - XSports Copa Verde Rio Branco-ES x Vila Nova - 19h - Youtube (SportyNet Brasil) Paysandu x GAS - 20h30 - Youtube (Canal do Benja) Onde assistir ao jogo de Ferroviário x Fortaleza; veja o horário O jogo entre Ferroviário x Fortaleza terá transmissão ao vivo pela SportyNet, às 21h30. Onde assistir ao jogo de Sport Recife x Jacuipense; veja o horário O jogo entre Sport Recife x Jacuipense terá transmissão ao vivo pelo SBT e pela SportyNet, às 21h30. Onde assistir ao jogo de Portuguesa e Paysandu; veja o horário O jogo entre Paysandu x GAS terá transmissão ao vivo pelo Canal do Benja, no Youtube, às 20h30. Onde assistir ao jogo de Cianorte e Volta Redonda; veja o horário O jogo entre Cianorte x Volta Redonda terá transmissão ao vivo pelo XSports, às 21h15. Quais jogos vão passar ao vivo na Globo hoje? Nenhum jogo vai passar na TV Globo nesta terça-feira. Quais jogos vão passar ao vivo no SBT hoje? 21h30 - Sport Recife x Jacuipense - Copa do Nordeste Quais jogos vão passar ao vivo na Record hoje? Nenhum jogo vai passar na TV Record nesta terça-feira. Quais jogos vão passar ao vivo na Band hoje? Nenhum jogo vai passar na Band nesta terça-feira. Quais jogos vão passar ao vivo na TV fechada? Bandsports Nenhum jogo vai passar na Bandsports nesta terça-feira. TNT Nenhum jogo vai passar na TNT nesta terça-feira. ESPN Nenhum jogo vai passar na ESPN nesta terça-feira. SporTV Nenhum jogo vai passar na SporTV nesta terça-feira. Onde assistir e quais jogos vão passar ao vivo e online hoje? HBO Max Nenhum jogo vai passar na HBO Max nesta terça-feira. Disney+ Nenhum jogo vai passar na Disney+ nesta terça-feira. Premiere Nenhum jogo vai passar no Premiere nesta terça-feira. DAZN Nenhum jogo vai passar no DAZN nesta terça-feira. OneFootball Nenhum jogo vai passar no OneFootball nesta terça-feira. Paramount+ Nenhum jogo vai passar na Paramount+ nesta terça-feira. SportyNet 19h - Imperatriz x Retrô - Copa do Nordeste 19h30 - ASA x Piauí - Copa do Nordeste 21h30 - Sport Recife x Jacuipense - Copa do Nordeste 21h30 - Ferroviário x Fortaleza - Copa do Nordeste 