Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Esportes chevron right Futebol chevron right

Futebol: veja quem joga hoje, terça-feira (24/03), horários das partidas e onde assistir ao vivo

Copa do Nordeste, Copa Sul-Sudeste e Copa Verde movimentam o futebol nesta terça-feira

Thalles Leal
fonte

Às 20h30, o Papão jogará contra o GAS pela Copa Verde (Igor Mota/ O Liberal)

Os jogos de hoje, nesta terça-feira (24/03), incluem partidas pela Copa do Nortes, Copa Sul-Sudeste Copa Verde.

Às 20h30, o Paysandu jogará contra o GAS pela Copa Verde. Já às 21h30, o Sport Recife enfrentará o Jacuipense pela Copa do Nordeste.

Veja horários e onde assistir ao vivo os jogos de futebol de hoje

Copa do Nordeste

  1. Imperatriz x Retrô - 19h - Youtube (Canal do Benja) e SportyNet
  2. ASA x Piauí - 19h30 - SportyNet
  3. Sport Recife x Jacuipense - 21h30 - SBT e SportyNet
  4. Ferroviário x Fortaleza - 21h30 - SportyNet

Copa Sul-Sudeste

  1. Caxias x Operário Ferroviário - 19h - XSports
  2. Cianorte x Volta Redonda - 21h15 - XSports

Copa Verde

  1. Rio Branco-ES x Vila Nova - 19h - Youtube (SportyNet Brasil)
  2. Paysandu x GAS - 20h30 - Youtube (Canal do Benja)

Onde assistir ao jogo de Ferroviário x Fortaleza; veja o horário

O jogo entre Ferroviário x Fortaleza terá transmissão ao vivo pela SportyNet, às 21h30.

Onde assistir ao jogo de Sport Recife x Jacuipense; veja o horário

O jogo entre Sport Recife x Jacuipense terá transmissão ao vivo pelo SBT e pela SportyNet, às 21h30.

Onde assistir ao jogo de Portuguesa e Paysandu; veja o horário

O jogo entre Paysandu x GAS terá transmissão ao vivo pelo Canal do Benja, no Youtube, às 20h30.

Onde assistir ao jogo de Cianorte e Volta Redonda; veja o horário

O jogo entre Cianorte x Volta Redonda terá transmissão ao vivo pelo XSports, às 21h15.

Quais jogos vão passar ao vivo na Globo hoje?

Nenhum jogo vai passar na TV Globo nesta terça-feira.

Quais jogos vão passar ao vivo no SBT hoje?

  1. 21h30 - Sport Recife x Jacuipense - Copa do Nordeste

Quais jogos vão passar ao vivo na Record hoje?

Nenhum jogo vai passar na TV Record nesta terça-feira.

Quais jogos vão passar ao vivo na Band hoje?

Nenhum jogo vai passar na Band nesta terça-feira.

Quais jogos vão passar ao vivo na TV fechada?

Bandsports

Nenhum jogo vai passar na Bandsports nesta terça-feira.

TNT

Nenhum jogo vai passar na TNT nesta terça-feira.

ESPN

Nenhum jogo vai passar na ESPN nesta terça-feira.

SporTV

Nenhum jogo vai passar na SporTV nesta terça-feira.

Onde assistir e quais jogos vão passar ao vivo e online hoje?

HBO Max

Nenhum jogo vai passar na HBO Max nesta terça-feira.

Disney+

Nenhum jogo vai passar na Disney+ nesta terça-feira.

Premiere

Nenhum jogo vai passar no Premiere nesta terça-feira.

DAZN

Nenhum jogo vai passar no DAZN nesta terça-feira.

OneFootball

Nenhum jogo vai passar no OneFootball nesta terça-feira.

Paramount+

Nenhum jogo vai passar na Paramount+ nesta terça-feira.

SportyNet

  1. 19h - Imperatriz x Retrô - Copa do Nordeste
  2. 19h30 - ASA x Piauí - Copa do Nordeste
  3. 21h30 - Sport Recife x Jacuipense - Copa do Nordeste
  4. 21h30 - Ferroviário x Fortaleza - Copa do Nordeste
Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

jogos de hoje

Onde assistir

quais jogos vão passar ao vivo
Futebol
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda