Vitória fora não garante classificação à Tuna, diz técnico: 'Um mata-mata tem 180 minutos'

A Tuna Luso conseguiu importante vantagem na abertura da segunda fase da Série D, ao derrotar a equipe do Maranhão por 3 a 2, no estádio Castelão, em São Luís. Com isso, o time sai na frente em busca de uma vaga na sequência decisiva da competição. No próximo domingo (6), a equipe recebe o Maranhão na Curuzu. O técnico Júlio César Nunes já adiantou que não quer saber de "já ganhou".

O primeiro confronto entre os times foi bastante agitado, com nada menos que cinco gols. Embora tenha saído atrás, a Tuna conseguiu empatar e virar o jogo, até ser novamente alcançada. O gol da vitória, marcado por Dedé, aos 49 do segundo tempo. Na avaliação do treinador, o time se apresentou muito bem e conseguiu anular o esquema tático do adversário em um primeiro momento.

"Nosso grupo está muito ciente que nós jogamos apenas um primeiro tempo de um jogo de 180 minutos. É assim que se joga um mata-mata, sabendo dos pontos fortes do adversário. Eles mostraram ter qualidade, se defendem, atacam, tem intensidade. Temos um respeito muito grande, seriedade e pé no chão. Vai ser um jogo difícil, de detalhes e nível de concentração altíssimo", explica.

VEJA MAIS



Nunes disse ainda que o time foi forte o suficiente para "achar" um gol nos acréscimos, quando o empate já parecia concretizado. "Tivemos uma situação negativa pro time, ao tomar um gol na fase final de classificação, contra o Nacional. Porém, dessa vez foi a nosso favor. É assim, que funciona. Temos essa capacidade de fazer esse gol, graças a uma atitude de botar a bola no chão, ir pra cima do adversário e não se conformar com o resultado. Foi merecimento nosso de buscar a vitória até o final".

Para o segundo confronto, a Tuna deve ter algumas adaptações para evitar assim que algum gol "imprevisto" ocorra, desta vez em favor do adversário. "Nesse momento da competição é muito ajuste, vídeo, informação de detalhe, analisar o jogo, pontos fortes, a serem explorados e algum ajuste individual, correção na nossa própria equipe. Principalmente variações de jogo, mudança de sistema, estratégia, marcação mais alta ou baixa. Tudo isso vamos trabalhar durante a semana, caso aconteça o jogo, a gente não seja surpreendido", finaliza.