Atrás do acesso, Tuna dispensa cinco atletas e contrata o mesmo número para segunda fase da Série D

Neste sábado (29) começa a jornada da Tuna Luso na segunda fase da Série D. O time paraense vai até São Luís enfrentar o Maranhão. Os dois times duelam no estádio Castelão, a partir das 16 horas. Antes da bola rolar, a diretoria tunante surpreendeu ao anunciar nada menos que 10 mudanças no elenco. Cinco jogadores foram dispensados, enquanto outros cinco foram contratados.

Entre aqueles que não fazem mais parte do plantel estão o lateral-esquerdo Romullo Carioca, o lateral-direito Thurran, o meia Pulga e os atacantes Betinho e Gabriel Babi. Um pouco antes o clube já havia anunciado o desligamento de outro atacante, Edreans. Com isso, a diretoria, em comum acordo com a Comissão Técnica puderam abrir espaço para reforços que estivesse mais de acordo com o projeto tático do treinador Júlio César Nunes.

Com o elenco desinchado, a diretoria foi ao mercado e, junto ao Ypiranga-AP, contratou o lateral-esquerdo Lucas Caetano (25) e o atacante Gustavo Teixeira (28). Já com o Vitória da Conquista-BA a Tuna fechou outros três reforços: o lateral-direito Hugo Moura (23), o meia Léo Baiano (24) e o também meia Iuri Abade (27). Todos eles são atletas com ampla rodagem em clubes do norte, centro-oeste e nordeste.

A Tuna Luso chega à segunda fase da Série D após fazer a segunda melhor campanha do grupo A, atingindo 28 pontos em 14 partidas, sendo oito vitórias, quatro empates e duas derrotas, ganhando o direito de decidir a classificação no estádio do Souza, no próximo dia 5 de agosto.