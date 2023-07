Com cartões amarelos zerados, Tuna terá time completo para enfrentar o Maranhão, pela Série D

O elenco da Tuna Luso realizou nesta quarta-feira (26) o segundo treino tático visando a partida contra o Maranhão-MA, pela segunda fase da Série D do Brasileirão. A atividade foi realizada no estádio do Souza, casa da Gloriosa.

Para a próxima partida pela Quarta Divisão, o técnico cruzmaltino, Júlio César, terá à disposição todo o elenco da Águia Guerreira. Outro benefício será a eliminação do histórico de cartões amarelos de cada jogador, previsto pelo regulamento do torneio.

De acordo com a CBF, ao final da primeira fase da Série D todos os cartões amarelos foram zerados. Portanto, jogadores da Tuna que estavam pendurados, como o lateral Daelson, o zagueiro Dedé, os volantes Samuel e Wylliam, e os atacantes Carioca e Emerson podem ser advertidos contra o Maranhão que não cumprirão suspensão.

A suspensão, inclusive, tirou uma peça importante da Tuna Luso na última partida da primeira fase, contra o Trem-AP. O meia Lukinha, que havia recebido o terceiro amarelo contra o Nacional-AM, na antepenúltima rodada do Grupo A1, ficou de fora da partida contra os amapaenses. No entanto, o jogador está à disposição da comissão técnica para o jogo contra o Maranhão e deve ser titular.

A Tuna ainda tem mais um treino tático marcado para esta quinta-feira (27), no Souza, antes de embarcar para São Luís, onde enfrentará o Maranhão. A viagem deve ocorrer na sexta-feira (28), véspera do jogo pela Série D.

A partida contra o Maranhão está marcada para ocorrer às 16h, no estádio Nhozinho Santos. Uma semana depois, no dia 5 de setembro, está marcado o jogo da volta, que deve ocorrer às 15h, no estádio do Souza, em Belém.