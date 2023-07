Mata-mata: Tuna e Maranhão iniciam, neste sábado, disputa na segunda fase da Série D

A Tuna Luso inicia a sua jornada na segunda fase da Série D do Brasileiro neste sábado, contra o Maranhão, quando fazem o jogo de ida do primeiro mata-mata. A partida começa às 16h no Estádio Castelão, em São Luís (MA). Este é o primeiro de três jogos eliminatórios que levam ao acesso à Terceira Divisão nacional.

Depois de encerrar a etapa de grupos na vice-liderança do Grupo A1, a Tuna Luso encara o terceiro colocado do A2. A campanha cruzmaltina na primeira fase foi superior à do adversário nordestino: fez 28 pontos e marcou 21 gols, com 66% de aproveitamento, contra 21 pontos, 18 gols marcados e 50% de aproveitamento da equipe maranhense.

Tuna reforçada

A diretoria tunante investiu no elenco para o mata-mata e anunciou, na última quinta-feira, cinco contratações de uma só vez: o lateral-direito Hugo Moura, o lateral-esquerdo Lucas Caetano, volante Léo Baiano, o meia Iuri Abade e o atacante Gustavo Teixeira. Todos eles estavam em atividade e vinham disputando divisões de acesso dos estaduais do Amapá e da Bahia.

Para compensar as chegadas, outros cinco atletas foram dispensados: o lateral-esquerdo Romullo Carioca, o lateral-direito Thurran, o meia-atacante Pulga e os atacantes Betinho e Gabriel Babi. O técnico Júlio César Nunes terá praticamente todo o elenco à disposição para a partida e não possui pendurados, já que os cartões recebidos na primeira fase foram zerados para o mata-mata.

MAC com força máxima

A situação é parecida no MAC. O técnico do Maranhão, Zé Augusto, terá o retorno de dois jogadores que estavam sob os cuidados do departamento médico, o lateral-direito Franklin e o atacante Fabrício.

Outra boa notícia é que o atacante Henrique "Joia Rara", ex-Remo, está regularizado e pode estrear. Ele foi anunciado há duas semanas e vinha treinando em separado para recuperar o preparo físico, já que não atua profissionalmente desde setembro do ano passado.

Jogo de volta

O confronto decisivo pela segunda fase da Série D será no próximo final de semana. Por ter feito melhor campanha na etapa de grupos, a Tuna Luso ganha o benefício de decidir a classificação em casa. A partida está confirmada para domingo que vem, dia 6, às 16h na Curuzu.