Em jogo de cinco gols, Tuna Luso vence Maranhão e larga na frente pela segunda fase da Série D

A Tuna Luso começou bem a segunda fase da Série D do Campeonato Brasileiro. Jogando fora de casa, o time venceu o Maranhão por 3 a 2, garantindo a vantagem para o jogo de volta, que será realizado no próximo dia 5 de agosto. Uma vitória simples leva a equipe do técnico Júlio César Nunes para as oitavas da competição. Marcaram para os lusos Pedrinho, Marlon e Dedé.

Os dois times fizeram uma partida cheia de emoções, que teve vantagem maranhense logo no início. Jogando no estádio Castelão, os donos da casa logo partiram para o confronto, lançando-se em direção à meta cruzmaltina, até que, aos seis minutos, conseguiu cavar uma penalidade máxima, convertida com perfeição por Fontes, abrindo o placar para o Maranhão.

SAIBA MAIS



Apesar do susto, a Tuna não se acovardou e foi para o embate, conseguindo em alguns minutos reverter o panorama da partida. Assim, vieram dois gols seguidos, um de Pedrinho, após belo passe de Paulo Rangel, e outro de Marlon, já aos 10 minutos da segunda etapa. Com o placar favorável, a Tuna passou a administrar o jogo, trocando muitos passes, enquanto o Maranhão corria por um contra-ataque, na tentativa desesperada de reverter o placar.

Até ali, o jogo parecia encaminhado para em favor dos lusos, mas aos 39 minutos o goleiro Jefferson acabou cometendo falta dentro da própria área e deu outra penalidade ao Maranhão. Novamente Fontes foi para a cobrança e empatou a partida em 2 a 2. O jogo então ficou emocionante, com os dois times atacando em velocidade, até que aos 49 do segundo tempo, Marlon levantou bola na área e Dedé mandou ver de cabeça, definindo a partida em favor da Tuna Luso, que deixa o Maranhão com um pé nas oitavas da Série D.