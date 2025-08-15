Villarreal x Oviedo: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (15/08) por La Liga Villarreal e Real Oviedo jogam pelo Campeonato Espanhol hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações da partida Thalles Leal 15.08.25 15h30 Na temporada passada, Villarreal ficou em 5° lugar em La Liga, enquanto Oviedo foi o 3° colocado da segunda divisão espanhola (X/ @VillarrealCF) Villarreal x Real Oviedo disputam hoje, sexta-feira (15/08), a primeira rodada do Campeonato Espanhol 2025, La Liga. O jogo ocorre às 16h30 (horário de Brasília), no Estádio de la Cerámica, em Vila-real, Espanha. Confira o horário e onde assistir ao vivo: Onde assistir Villarreal x Oviedo ao vivo? A partida poderá ser acompanhada ao vivo pela Disney+, a partir das 16h30 (horário de Brasília). Como as equipes chegam para o jogo? Na última temporada, Villarreal ficou em 5° lugar da Série A espanhola com 20 vitórias, 10 empates, 8 derrotas, 71 gols marcados e 51 gols sofridos. Já Real Oviedo foi o 3° colocado da segunda divisão espanhola e somou 21 vitórias, 12 empates, 9 derrotas, 56 gols marcados e 42 gols sofridos. VEJA MAIS Futebol: veja quem joga hoje, sexta-feira (15/08), horários das partidas e onde assistir ao vivo Premier League, Copa da Alemanha, Série B do Campeonato Brasileiro e outras competições internacionais movimentam o futebol nesta sexta-feira Girona x Rayo Vallecano: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (15/08) por La Liga Girona e Rayo Vallecano jogam pelo Campeonato Espanhol hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações da partida Villarreal x Oviedo: prováveis escalações Villarreal: Diego Conde; Foyth, Santiago Mourino, Rafa Marin, Alfonso Pedraza; Yeremy Pino, Santi Comesana, Dani Parejo, Alberto Moleiro; Pepe, Gerard. Técnico: Marcelino. Real Oviedo: Aaron; Nacho Vidal, Oier Luengo, Dani Calvo, Abdel Rahim; Sibo, Santi Cazorla; Ilyas Chaira, Ilic, Domingues; Salomon Rondon. Técnico: Veljko Paunovic. FICHA TÉCNICA Villarreal x Real Oviedo Campeonato Espanhol Local: Estádio de la Cerámica, em Vila-real, Espanha Data/Horário: 15 de agosto de 2025, 16h30 Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave La Liga 2025 villarreal Real Oviedo jogos de hoje COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Futebol . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM FUTEBOL Futebol Vasco investiga denúncia de assédio sexual contra gestor financeiro Ex-funcionária registrou boletim de ocorrência. Presidente Pedrinho determinou apuração interna dos fatos. 15.08.25 20h49 Campeonato Brasileiro Feminino Corinthians x Bahia: onde assistir ao vivo o jogo de hoje (15/08) pelo Brasileirão Feminino Corinthians e Bahia jogam pelo Campeonato Brasileiro Feminino hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações 15.08.25 20h00 Campeonato Argentino Racing x Tigre: onde assistir ao vivo e escalações do jogo de hoje (15/08) pelo Campeonato Argentino Racing Club x Tigre jogam pela Série A argentina hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações do jogo 15.08.25 20h00 Campeonato Brasileiro Série B Amazonas FC x América-MG: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (15/08) pela Série B Amazonas e América-MG jogam pela Série B do Campeonato Brasileiro hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações 15.08.25 19h00 MAIS LIDAS EM ESPORTES REFORÇO Atacante deixa o Caxias e deve acertar com o Remo para a Série B Com a camisa do clube gaúcho na Série C desse ano, Eduardo Melo tem 3 gols e 2 assistências em 12 jogos 14.08.25 22h03 Futebol Atacante ex-Remo, Fernandinho é dispensado do Brusque-SC uma semana após ser contratado Segundo assessoria do clube de Santa Catarina, rescisão ocorreu a pedido do próprio jogador. 28.07.22 14h48 Mercado Remo mira atacantes do Botafogo e ex-Atlético-GO para reforçar elenco, diz jornalista Clube azulino teria como alvo Matheus Peixoto, ex-Atlético-GO, e Gonzalo Mastriani, do Fogão 14.08.25 12h41 Campeonato Brasileiro Série B Avaí x Guarani: onde assistir ao vivo e escalações do jogo de hoje (14/06) pela Série B Avaí e Guarani jogam pela Série B do Campeonato Brasileiro hoje; veja onde assistir ao vivo e o horário 14.06.24 18h00