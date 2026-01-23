Águia de Marabá mantém jogo de domingo pelo Parazão e convoca torcida para homenagens Partida contra o Santa Rosa, no Zinho Oliveira, não será adiada; velório dos integrantes do sub-20 deve ocorrer na terça-feira O Liberal 23.01.26 18h53 Técnico do Águia em um de seus últimos treinamentos no clube (Instagram Tyezer) O Águia de Marabá informou, nesta sexta-feira (23), que está mantida a partida contra o Santa Rosa, válida pela rodada de abertura do Campeonato Paraense de 2026. O jogo acontece neste domingo (25), às 18h30, no Estádio Zinho Oliveira, em Marabá. VEJA MAIS Clubes paraenses prestam solidariedade após morte de técnico do sub-20 do Águia de Marabá Ronan Tyezer estava internado após acidente com o ônibus da delegação na BR-153, no Tocantins, após a Copinha [[(standard.Article) Morre técnico do Águia do Marabá 7 dias após internação por acidente no retorno da Copinha]] Em nota oficial publicada nas redes sociais, o clube esclareceu que o corpo do treinador da equipe sub-20, Ronan Tyezer, chegará ao município apenas na próxima segunda-feira (26). Com isso, o velório deverá ocorrer somente na terça-feira (27), o que levou a diretoria a descartar o adiamento da partida. “Diante disso, informamos que não haverá adiamento da partida. Assim, o jogo permanece mantido para este domingo (25), às 18h30”, diz trecho da nota divulgada pelo clube. O Águia também convocou a torcida a comparecer ao estádio para a realização de homenagens a Ronan Tyezer e ao preparador físico Hecton Alves, que morreram após o acidente envolvendo o ônibus da delegação sub-20, quando a equipe retornava da disputa da Copa São Paulo de Futebol Júnior. “O clube convida a todos para que possam fazer presente para prestarmos todas as homenagens”, destacou o comunicado, que ainda manifesta solidariedade aos familiares, amigos e pessoas próximas às vítimas. O acidente, ocorrido na rodovia BR-153, no Tocantins, gerou grande comoção no meio esportivo e marcou de forma trágica a participação do Águia de Marabá na principal competição de base do futebol brasileiro. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave águia de marabá campeonato paraense parazão 2026 Ronan Tyezer COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Futebol . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM FUTEBOL LUTO Águia de Marabá mantém jogo de domingo pelo Parazão e convoca torcida para homenagens Partida contra o Santa Rosa, no Zinho Oliveira, não será adiada; velório dos integrantes do sub-20 deve ocorrer na terça-feira 23.01.26 18h53 Futebol Presidente da FPF cita Daronco e revela bastidores do acesso do Remo à Série B Áudio do VAR revelado por Gluck Paul mostra diálogo inusitado durante a vitória sobre o São Bernardo, em 2024 23.01.26 18h23 Futebol 'Confio bastante na equipe da SEEL', diz Ricardo Gluck Paul sobre gramado do Mangueirão A fala do presidente da FPF veio após questionamentos sobre a utilização do local para a realização de shows 23.01.26 18h12 Futebol Conheça as equipes participantes do Parazão 2026 Núcleo de Esportes de O Liberal listou os clubes participantes e trouxe detalhes da preparação de cada um. 23.01.26 18h00 MAIS LIDAS EM ESPORTES Futebol Presidente do Remo confirma compra de volante argentino; jogador terá 4 anos de contrato Tonhão afirmou que Leonel Picco assinará nesta sexta-feira o contrato com o Remo 23.01.26 14h20 EXPECTATIVA Belém pode sediar amistoso da Seleção antes da Copa do Mundo; entenda Capital paraense enviou ofício à CBF e aponta clima e Mangueirão como trunfos 23.01.26 21h44 futebol Remo demonstra interesse em atacante do Santos e ex-Botafogo, diz site Leão Azul teria sinalizado interesse e apresentado valores pelo jogador 23.01.26 11h55 Futebol Remo na Série A provoca disputa milionária nos bastidores da Libra Contrato com a Globo não previa novo clube na elite, e Flamengo lidera pressão por reajuste nas cotas de transmissão 22.01.26 16h00