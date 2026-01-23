Capa Jornal Amazônia
Águia de Marabá mantém jogo de domingo pelo Parazão e convoca torcida para homenagens

Partida contra o Santa Rosa, no Zinho Oliveira, não será adiada; velório dos integrantes do sub-20 deve ocorrer na terça-feira

Técnico do Águia em um de seus últimos treinamentos no clube (Instagram Tyezer)

O Águia de Marabá informou, nesta sexta-feira (23), que está mantida a partida contra o Santa Rosa, válida pela rodada de abertura do Campeonato Paraense de 2026. O jogo acontece neste domingo (25), às 18h30, no Estádio Zinho Oliveira, em Marabá.

Em nota oficial publicada nas redes sociais, o clube esclareceu que o corpo do treinador da equipe sub-20, Ronan Tyezer, chegará ao município apenas na próxima segunda-feira (26). Com isso, o velório deverá ocorrer somente na terça-feira (27), o que levou a diretoria a descartar o adiamento da partida.

“Diante disso, informamos que não haverá adiamento da partida. Assim, o jogo permanece mantido para este domingo (25), às 18h30”, diz trecho da nota divulgada pelo clube.

O Águia também convocou a torcida a comparecer ao estádio para a realização de homenagens a Ronan Tyezer e ao preparador físico Hecton Alves, que morreram após o acidente envolvendo o ônibus da delegação sub-20, quando a equipe retornava da disputa da Copa São Paulo de Futebol Júnior.

“O clube convida a todos para que possam fazer presente para prestarmos todas as homenagens”, destacou o comunicado, que ainda manifesta solidariedade aos familiares, amigos e pessoas próximas às vítimas.

O acidente, ocorrido na rodovia BR-153, no Tocantins, gerou grande comoção no meio esportivo e marcou de forma trágica a participação do Águia de Marabá na principal competição de base do futebol brasileiro.

