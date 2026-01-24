Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
O Liberal chevron right Esportes chevron right Futebol chevron right

Futebol: veja quem joga hoje, sábado (24/01), horários das partidas e onde assistir ao vivo

Premier League, Bundesliga, Série A italiana e outras competições internacionais movimentam o futebol neste sábado

Thalles Leal
fonte

Bayern de Munique e Augsburg jogarão pela Bundesliga às 11h30 (X/ @FCBayernEN)

Os jogos de hoje, neste sábado (24/01), incluem partidas pela Campeonato Alemão, Campeonato Inglês, La Liga outras competições internacionais.

Às 11h30, o Bayern enfrentará o Augsburg pela Bundesliga. Já às 17h, o Villarreal enfrentará o Real Madrid pelo Campeonato Espanhol.

Veja horários e onde assistir ao vivo os jogos de futebol de hoje

Campeonato Alemão - Bundesliga

  1. Bayern de Munique x Augsburg - 11h30 - Youtube (Canal GOAT) e OneFootball
  2. Leverkusen x Werder Bremen - 11h30 - SporTV e OneFootball
  3. Eintracht Frankfurt x Hoffenheim - 11h30 - OneFootball
  4. Heidenheim x Leipzig - 11h30 - OneFootball
  5. Mainz x Wolfsburg - 11h30 - OneFootball
  6. Union Berlin x Borussia Dortmund - 14h30 - SporTV, XSports e OneFootball

Campeonato Espanhol - La Liga

  1. Rayo Vallecano x Osasuna - 10h - Disney+
  2. Valencia x Espanyol - 12h15 - Disney+
  3. Sevilla x Athletic Bilbao - 14h30 - ESPN 2 e Disney+
  4. Villarreal x Real Madrid - 17h - ESPN e Disney+

Campeonato Inglês - Premier League

  1. West Ham x Sunderland - 09h30 - ESPN 4 e Disney+
  2. Burnley x Tottenham - 12h - XSports e Disney+
  3. Fulham x Brighton - 12h - ESPN 4 e Disney+
  4. Manchester City x Wolverhampton - 12h - ESPN e Disney+
  5. Bournemouth x Liverpool - 14h30 - ESPN e Disney+

Campeonato Italiano

  1. Como x Torino - 11h - ESPN 3 e Disney+
  2. Fiorentina x Cagliari - 14h - Disney+
  3. Lecce x Lazio - 16h45 - XSports e Disney+

Campeonato Saudita

  1. Al Khaleej x Al Shabab - 10h25 - Sem informações
  2. Al Kholood x Al Ettifaq - 12h20 - Sem informações
  3. Neom x Al Ahli - 14h30 - Bandsports e Youtube (Canal GOAT)

Onde assistir ao jogo de Neom e Al Ahli; veja o horário

O jogo entre Neom x Al Ahli terá transmissão ao vivo pela Bandsports e pelo Canal GOAT, no Youtube, às 14h30.

Onde assistir ao jogo de Bayern e Augsburg; veja o horário

O jogo entre Bayern x Augsburg terá transmissão ao vivo pelo OneFootball e pelo Canal GOAT, no Youtube, às 11h30.

Onde assistir ao jogo de Villarreal e Real Madrid; veja o horário

O jogo entre Villarreal x Real Madrid terá transmissão ao vivo pela ESPN e pela Disney+, às 17h.

Onde assistir ao jogo de City e Wolves; veja o horário

O jogo entre Manchester City x Wolverhampton terá transmissão ao vivo pela ESPN e pela Disney+, às 12h.

Quais jogos vão passar ao vivo na Globo hoje?

Nenhum jogo vai passar na TV Globo neste sábado.

Quais jogos vão passar ao vivo no SBT hoje?

Nenhum jogo vai passar no SBT neste sábado.

Quais jogos vão passar ao vivo na Record hoje?

Nenhum jogo vai passar na TV Record neste sábado.

Quais jogos vão passar ao vivo na Band hoje?

Nenhum jogo vai passar na Band neste sábado.

Quais jogos vão passar ao vivo na TV fechada?

Bandsports

  1. 14h30 - Neom x Al Ahli - Campeonato Saudita

TNT

Nenhum jogo vai passar na TNT neste sábado.

ESPN

  1. 09h30 - West Ham x Sunderland - Premier League
  2. 11h - Como x Torino - Campeonato Italiano
  3. 12h - Fulham x Brighton - Premier League
  4. 12h - Manchester City x Wolverhampton -Premier League
  5. 14h30 - Bournemouth x Liverpool - Premier League
  6. 14h30 - Sevilla x Athletic Bilbao - La Liga
  7. 17h - Villarreal x Real Madrid - La Liga

SporTV

  1. 11h30 - Leverkusen x Werder Bremen - Bundesliga
  2. 14h30 - Union Berlin x Borussia Dortmund - Bundesliga

Onde assistir e quais jogos vão passar ao vivo e online hoje?

HBO Max

Nenhum jogo vai passar na HBO Max neste sábado.

Disney+

  1. 09h30 - West Ham x Sunderland - Premier League
  2. 10h - Rayo Vallecano x Osasuna - La Liga
  3. 11h - Como x Torino - Campeonato Italiano
  4. 12h - Fulham x Brighton - Premier League
  5. 12h - Manchester City x Wolverhampton -Premier League
  6. 12h - Burnley x Tottenham - Premier League
  7. 12h15 - Valencia x Espanyol - La Liga
  8. 14h - Fiorentina x Cagliari - Campeonato Italiano
  9. 14h30 - Bournemouth x Liverpool - Premier League
  10. 14h30 - Sevilla x Athletic Bilbao - La Liga
  11. 16h45 - Lecce x Lazio - Campeonato Italiano
  12. 17h - Villarreal x Real Madrid - La Liga

Premiere

Nenhum jogo vai passar no Premiere neste sábado.

DAZN

Nenhum jogo vai passar no DAZN neste sábado.

OneFootball

  1. 11h30 - Bayern de Munique x Augsburg - Bundesliga
  2. 11h30 - Leverkusen x Werder Bremen - Bundesliga
  3. 11h30 - Eintracht Frankfurt x Hoffenheim - Bundesliga
  4. 11h30 - Heidenheim x Leipzig - Bundesliga
  5. 11h30 - Mainz x Wolfsburg - Bundesliga
  6. 14h30 - Union Berlin x Borussia Dortmund - Bundesliga

Paramount+

Nenhum jogo vai passar na Paramount+ neste sábado.

SportyNet

Nenhum jogo vai passar na SportyNet neste sábado.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

jogos de hoje

Onde assistir

quais jogos vão passar ao vivo
Futebol
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM FUTEBOL

JOGOS DE HOJE

Futebol: veja quem joga hoje, sábado (24/01), horários das partidas e onde assistir ao vivo

Premier League, Bundesliga, Série A italiana e outras competições internacionais movimentam o futebol neste sábado

24.01.26 7h00

LUTO

Águia de Marabá mantém jogo de domingo pelo Parazão e convoca torcida para homenagens

Partida contra o Santa Rosa, no Zinho Oliveira, não será adiada; velório dos integrantes do sub-20 deve ocorrer na terça-feira

23.01.26 18h53

Futebol

Presidente da FPF cita Daronco e revela bastidores do acesso do Remo à Série B

Áudio do VAR revelado por Gluck Paul mostra diálogo inusitado durante a vitória sobre o São Bernardo, em 2024

23.01.26 18h23

Futebol

'Confio bastante na equipe da SEEL', diz Ricardo Gluck Paul sobre gramado do Mangueirão

A fala do presidente da FPF veio após questionamentos sobre a utilização do local para a realização de shows

23.01.26 18h12

MAIS LIDAS EM ESPORTES

VAI COMEÇAR!

Remo estreia no Parazão com um olho no Bragantino e outro na Série A

Com a Série A batendo à porta — o primeiro desafio será apenas quatro dias após a estreia no Parazão —, o técnico Juan Carlos Osorio deve poupar alguns nomes considerados chave para a campanha nacional

24.01.26 7h00

JOGOS DE HOJE

Futebol: veja quem joga hoje, sábado (24/01), horários das partidas e onde assistir ao vivo

Premier League, Bundesliga, Série A italiana e outras competições internacionais movimentam o futebol neste sábado

24.01.26 7h00

futebol

Remo demonstra interesse em atacante do Santos e ex-Botafogo, diz site

Leão Azul teria sinalizado interesse e apresentado valores pelo jogador

23.01.26 11h55

MMA

Deiveson Figueiredo 'comemora' 14 anos de carreira em luta contra russo no UFC

Lutador tem 38 anos e busca o segundo cinturão na organização

24.01.26 9h00

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda