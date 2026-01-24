Futebol: veja quem joga hoje, sábado (24/01), horários das partidas e onde assistir ao vivo Premier League, Bundesliga, Série A italiana e outras competições internacionais movimentam o futebol neste sábado Thalles Leal 24.01.26 7h00 Bayern de Munique e Augsburg jogarão pela Bundesliga às 11h30 (X/ @FCBayernEN) Os jogos de hoje, neste sábado (24/01), incluem partidas pela Campeonato Alemão, Campeonato Inglês, La Liga e outras competições internacionais. Às 11h30, o Bayern enfrentará o Augsburg pela Bundesliga. Já às 17h, o Villarreal enfrentará o Real Madrid pelo Campeonato Espanhol. Veja horários e onde assistir ao vivo os jogos de futebol de hoje Campeonato Alemão - Bundesliga Bayern de Munique x Augsburg - 11h30 - Youtube (Canal GOAT) e OneFootball Leverkusen x Werder Bremen - 11h30 - SporTV e OneFootball Eintracht Frankfurt x Hoffenheim - 11h30 - OneFootball Heidenheim x Leipzig - 11h30 - OneFootball Mainz x Wolfsburg - 11h30 - OneFootball Union Berlin x Borussia Dortmund - 14h30 - SporTV, XSports e OneFootball Campeonato Espanhol - La Liga Rayo Vallecano x Osasuna - 10h - Disney+ Valencia x Espanyol - 12h15 - Disney+ Sevilla x Athletic Bilbao - 14h30 - ESPN 2 e Disney+ Villarreal x Real Madrid - 17h - ESPN e Disney+ Campeonato Inglês - Premier League West Ham x Sunderland - 09h30 - ESPN 4 e Disney+ Burnley x Tottenham - 12h - XSports e Disney+ Fulham x Brighton - 12h - ESPN 4 e Disney+ Manchester City x Wolverhampton - 12h - ESPN e Disney+ Bournemouth x Liverpool - 14h30 - ESPN e Disney+ Campeonato Italiano Como x Torino - 11h - ESPN 3 e Disney+ Fiorentina x Cagliari - 14h - Disney+ Lecce x Lazio - 16h45 - XSports e Disney+ Campeonato Saudita Al Khaleej x Al Shabab - 10h25 - Sem informações Al Kholood x Al Ettifaq - 12h20 - Sem informações Neom x Al Ahli - 14h30 - Bandsports e Youtube (Canal GOAT) Onde assistir ao jogo de Neom e Al Ahli; veja o horário O jogo entre Neom x Al Ahli terá transmissão ao vivo pela Bandsports e pelo Canal GOAT, no Youtube, às 14h30. Onde assistir ao jogo de Bayern e Augsburg; veja o horário O jogo entre Bayern x Augsburg terá transmissão ao vivo pelo OneFootball e pelo Canal GOAT, no Youtube, às 11h30. Onde assistir ao jogo de Villarreal e Real Madrid; veja o horário O jogo entre Villarreal x Real Madrid terá transmissão ao vivo pela ESPN e pela Disney+, às 17h. Onde assistir ao jogo de City e Wolves; veja o horário O jogo entre Manchester City x Wolverhampton terá transmissão ao vivo pela ESPN e pela Disney+, às 12h. Quais jogos vão passar ao vivo na Globo hoje? Nenhum jogo vai passar na TV Globo neste sábado. Quais jogos vão passar ao vivo no SBT hoje? Nenhum jogo vai passar no SBT neste sábado. Quais jogos vão passar ao vivo na Record hoje? Nenhum jogo vai passar na TV Record neste sábado. Quais jogos vão passar ao vivo na Band hoje? Nenhum jogo vai passar na Band neste sábado. Quais jogos vão passar ao vivo na TV fechada? Bandsports 14h30 - Neom x Al Ahli - Campeonato Saudita TNT Nenhum jogo vai passar na TNT neste sábado. ESPN 09h30 - West Ham x Sunderland - Premier League 11h - Como x Torino - Campeonato Italiano 12h - Fulham x Brighton - Premier League 12h - Manchester City x Wolverhampton -Premier League 14h30 - Bournemouth x Liverpool - Premier League 14h30 - Sevilla x Athletic Bilbao - La Liga 17h - Villarreal x Real Madrid - La Liga SporTV 11h30 - Leverkusen x Werder Bremen - Bundesliga 14h30 - Union Berlin x Borussia Dortmund - Bundesliga Onde assistir e quais jogos vão passar ao vivo e online hoje? HBO Max Nenhum jogo vai passar na HBO Max neste sábado. Disney+ 09h30 - West Ham x Sunderland - Premier League 10h - Rayo Vallecano x Osasuna - La Liga 11h - Como x Torino - Campeonato Italiano 12h - Fulham x Brighton - Premier League 12h - Manchester City x Wolverhampton -Premier League 12h - Burnley x Tottenham - Premier League 12h15 - Valencia x Espanyol - La Liga 14h - Fiorentina x Cagliari - Campeonato Italiano 14h30 - Bournemouth x Liverpool - Premier League 14h30 - Sevilla x Athletic Bilbao - La Liga 16h45 - Lecce x Lazio - Campeonato Italiano 17h - Villarreal x Real Madrid - La Liga Premiere Nenhum jogo vai passar no Premiere neste sábado. DAZN Nenhum jogo vai passar no DAZN neste sábado. OneFootball 11h30 - Bayern de Munique x Augsburg - Bundesliga 11h30 - Leverkusen x Werder Bremen - Bundesliga 11h30 - Eintracht Frankfurt x Hoffenheim - Bundesliga 11h30 - Heidenheim x Leipzig - Bundesliga 11h30 - Mainz x Wolfsburg - Bundesliga 14h30 - Union Berlin x Borussia Dortmund - Bundesliga Paramount+ Nenhum jogo vai passar na Paramount+ neste sábado. SportyNet Nenhum jogo vai passar na SportyNet neste sábado. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! 