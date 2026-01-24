Futebol: veja quem joga hoje, sábado (24/01), horários das partidas e onde assistir ao vivo

Os jogos de hoje, neste sábado (24/01), incluem partidas pela Campeonato Alemão, Campeonato Inglês, La Liga e outras competições internacionais.

Às 11h30, o Bayern enfrentará o Augsburg pela Bundesliga. Já às 17h, o Villarreal enfrentará o Real Madrid pelo Campeonato Espanhol.

Veja horários e onde assistir ao vivo os jogos de futebol de hoje

Campeonato Alemão - Bundesliga

Bayern de Munique x Augsburg - 11h30 - Youtube (Canal GOAT) e OneFootball Leverkusen x Werder Bremen - 11h30 - SporTV e OneFootball Eintracht Frankfurt x Hoffenheim - 11h30 - OneFootball Heidenheim x Leipzig - 11h30 - OneFootball Mainz x Wolfsburg - 11h30 - OneFootball Union Berlin x Borussia Dortmund - 14h30 - SporTV, XSports e OneFootball

Campeonato Espanhol - La Liga

Rayo Vallecano x Osasuna - 10h - Disney+ Valencia x Espanyol - 12h15 - Disney+ Sevilla x Athletic Bilbao - 14h30 - ESPN 2 e Disney+ Villarreal x Real Madrid - 17h - ESPN e Disney+

Campeonato Inglês - Premier League

West Ham x Sunderland - 09h30 - ESPN 4 e Disney+ Burnley x Tottenham - 12h - XSports e Disney+ Fulham x Brighton - 12h - ESPN 4 e Disney+ Manchester City x Wolverhampton - 12h - ESPN e Disney+ Bournemouth x Liverpool - 14h30 - ESPN e Disney+

Campeonato Italiano

Como x Torino - 11h - ESPN 3 e Disney+ Fiorentina x Cagliari - 14h - Disney+ Lecce x Lazio - 16h45 - XSports e Disney+

Campeonato Saudita

Al Khaleej x Al Shabab - 10h25 - Sem informações Al Kholood x Al Ettifaq - 12h20 - Sem informações Neom x Al Ahli - 14h30 - Bandsports e Youtube (Canal GOAT)

Quais jogos vão passar ao vivo na Globo hoje?

Nenhum jogo vai passar na TV Globo neste sábado.

Quais jogos vão passar ao vivo no SBT hoje?

Nenhum jogo vai passar no SBT neste sábado.

Quais jogos vão passar ao vivo na Record hoje?

Nenhum jogo vai passar na TV Record neste sábado.

Quais jogos vão passar ao vivo na Band hoje?

Nenhum jogo vai passar na Band neste sábado.

Quais jogos vão passar ao vivo na TV fechada?

