VÍDEO: Torcedores de time carioca zoam jogadores russos com cantos em referências a Putin

Os times São Cristóvão, do Rio de Janeiro, e Rússia sub-21 se enfrentaram em um amistoso realizado no Rio de Janeiro nesta segunda-feira (18), com os russos vencendo por 2 a 0. Além da aleatoriedade na partida entre os clubes, o que ainda chamou atenção foi os cantos em tom de provocação da torcida do time brasileiro para a equipe estrangeira. Veja:

"Doutor, eu não me engano, esse juiz é ucraniano", entoavam os torcedores, fazendo referência a Ucrânia, país que a Rússia invadiu e enfrenta um conflito armado pelo território desde 2022. "Ah, que bom seria, se o Putin acabasse com o Olaria", se referindo ao fim do maior rival do São Cristóvão, o Olaria Atlético Clube, pelo presidente russo.

"Putin, vai se f*der, o meu G20 não precisa de você", cantaram os jogadores se referindo à ausência de Vladimir Putin no G20, evento no Rio de Janeiro que reúne, a partir desta segunda-feira (18), chefes de Estado das maiores economias do mundo.

Ao final da partida, os torcedores aproveitaram para continuar a zoeira com um dos jogadores russos, utilizando um canto homofóbico para zombar do atleta.

(*Gabriel Bentes, estagiário de Jornalismo, sob supervisão de Vanessa Pinheiro, editora web de oliberal.com)