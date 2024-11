Estudante é roubado por torcedores do Flamengo a caminho do Enem e não consegue fazer a prova

Um estudante de 17 anos, identificado como Thierry Muniz Soares, teve sua mochila roubada por torcedores da torcida organizada do Flamengo no último domingo (3). Ele estava próximo ao Macaranã, onde faria o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem). Segundo o pai do jovem, Luiz Pierre Soares, Thierry usava uma mochila do Fluminense quando foi abordado. Todos os documentos necessários para realizar a prova estavam na mochila. Ele tentou levar uma cópia autenticada do RG do filho, mas um dos fiscais do Enem no local não aceitou o documento como válido para a realização da prova.

Thierry relatou que os torcedores puxaram sua mochila e disseram: “Fluminense aqui não”. Luiz explicou que, ao chegar à escola, o coordenador informou que seu filho não poderia realizar a prova sem o documento original. Ele recebeu a ligação de Thierry enquanto ainda estava na rua e correu para a escola, chegando às 12h50 com a cópia do documento. No entanto, o coordenador reiterou que uma cópia autenticada não era suficiente.

O jovem também pediu ajuda aos policiais presentes, mas eles afirmaram que não podiam ajudar. Luiz comentou sobre a falta de apoio: “O policial disse que não podia fazer nada por mim, não me ajudaram em nada”, lamentou.

A Polícia Militar declarou que o 6º BPM (Tijuca) foi notificado sobre o incidente e já iniciou a investigação. A TV Globo tentou contatar o Inep, responsável pela aplicação da prova, mas não obteve resposta até a última atualização da reportagem.