Torcedores do Peñarol são presos após confusão generalizada em praia do RJ

Torcedores do Peñarol e policiais militares se envolveram em um confronto violento na orla do Recreio dos Bandeirantes, na Zona Oeste do Rio de Janeiro, nesta quarta-feira (23). Os torcedores uruguaios estão na cidade para o jogo de ida da semifinal da Conmebol Libertadores contra o Botafogo, que ocorre nesta noite.

O tumulto começou após um furto na Avenida Lúcio Costa, enquanto os policiais do Batalhão de Policiamento em Estádios (BPE) acompanhavam os torcedores. Durante a abordagem, um celular furtado foi encontrado com um membro do grupo, o que provocou a confusão. Imagens aéreas mostraram torcedores armados com pedaços de madeira e ferro, enquanto a situação se intensificava na areia da praia.

Entre 12h e 13h20, torcedores da equipe uruguaia, muitos com os rostos cobertos, atacaram os poucos policiais militares presentes na orla do Recreio dos Bandeirantes, utilizando paus, pedras e garrafas. O mobiliário de um quiosque foi saqueado; mesas foram usadas como escudos e armações de barracas como porretes. Tudo que estava ao alcance da turba era lançado contra aqueles que tentavam contê-los.

No asfalto, uma moto foi incendiada e o trânsito na Avenida Lúcio Costa foi interditado por questões de segurança. Na areia, o vandalismo continuou: um carrinho destinado a guardar barracas e cadeiras de praia foi saqueado e seus objetos foram utilizados como armas.

Por volta das 13h15, homens do Batalhão de Choque chegaram e foram cercar os vândalos. Um dos ônibus de excursão dos torcedores também ficou em chamas. Às 13h20, quando as forças de segurança estavam em maior número, um grupo foi contido e obrigado a se sentar no chão.

Autoridades afirmaram que o grupo, com mais de 200 torcedores, será escoltado para fora do estado e não assistirá à partida. Além disso, uma arma foi apreendida com um membro da torcida.