VÍDEO: No 'estilo Caíque Oliveira', jogador japonês cobra pênalti de forma inusitada

Um lance inusitado ocorreu no Campeonato de Escolas Secundárias do Japão. Um jogador resolveu "inovar" na cobrança de pênalti e abusou da paciência do goleiro.

O jogador Taguchi Soraga se posicionou para a batida da penalidade e demorou bastante para dar os primeiros passos. Quando decidiu partir para a bola, foi da forma mais lenta possível. No meio do caminho ainda teve espaço para uma "paradinha". Apesar da maneira inusitada de bater a penalidade, o jogador acabou mandando a bola pras redes.

Quem sabe bem o que é sofrer com essa apreensão na cobrança de pênaltis é torcedor do Paysandu. Na final da Copa Verde, o volante Caique Oliveira seguiu a mesma "receita" do atleta japonês, e demorou muito para chutar a bola ao gol. A diferença foi que, no final, o destino do atleta bicolor não foi tão feliz e ele acabou chutando pra fora.

