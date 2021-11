VÍDEO: Após perder pênalti bizarro na Copa Verde, ex-Paysandu acerta cobrança em time do Iraque

O ex-jogador do Paysandu Caíque Oliveira marcou um gol importante nesta terça-feira (9). O volante decidiu a classificação do Zakho SC para a próxima fase da Copa do Iraque. O gol saiu de uma forma que o torcedor bicolor conhece bem: em uma inusitada cobrança de pênalti.

A partida foi válida pela 7ª fase da Copa do Iraque. Na partida de ida, Zakho e Al-Talaba empataram em 1 a 1. No jogo de volta, novo empate, desta vem em 0 a 0. Na decisão por pênaltis, o Zakho venceu por 8 a 7.

Caíque Oliveira defendeu as cores do Papão entre 2019 e 2020. No entanto, o jogador ficou marcado pela forma diferente em que cobrava penalidades. Na final da Copa Verde de 2019, o jogador tinha nos pés a chance de garantir o título, mas acabou mandando a bola pra fora.

Ao contrário do pênalti no campeonato regional, Caíque foi mais comedido na paradinha que classificou o time iraquiano. Veja o lance: