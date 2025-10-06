Vídeo: jogador ofende adversário de 'macaco', leva soco e é demitido após a partida

Mais um caso de racismo no futebol brasileiro no último final de semana. Desta vez, aconteceu na 4ª rodada da Taça FPF, no Paraná, enquanto Batel Guarapuava e Nacional-PR duelavam no último sábado (4). No caso, o volante Diego, do Batel, chamou o zagueiro do Nacional, Paulo Vitor (PV), de "macaco". O caso ainda está sob investigação, mas Diego foi demitido.

Aos 41 minutos do segundo tempo, o Batel conseguia a vitória e a classificação em cima do Nacional pelo placar de 1 a 0. Só que, ao fim da partida, o triunfo foi ofuscado pelo caso de racismo na partida. Durante uma disputa na área do time de Guarapuava, Diego xingou Paulo Vitor de "macaco". Reagindo à ofensa, PV deu um soco no rosto de quem iniciou toda a confusão, mas acabou expulso da partida.

Indignado com a ofensa, o jogador do Nacional comunicou ao árbitro da partida o ocorrido, que logo deu início ao protocolo antirracista da FIFA com um gesto formando a letra "x" acima da cabeça. Com o rosto ensanguentado, Diego foi atendido por uma ambulância e saiu da partida.

O que Paulo Vitor do Nacional explicou?

O zagueiro do Nacional-PR, Paulo Vitor, também conhecido como PV, utilizou as redes sociais para se manifestar. Numa publicação, ele falou sobre o que aconteceu e como se sente em relação ao ocorrido:

"Por meio dessa foto quero deixar minha indignação com o ocorrido do último jogo que fui vítima de racismo, não sou a favor da violência mas parece q só assim eles sentem na pele. Quem é da cor vai entender minha reação, espero que a justiça seja feita e que casos como esse não só no futebol sejam resolvidos e não julgados como vitimismo ou algo do tipo. Agradeço ao @nacionalacpr_ por todo suporte e ajuda nesse momento e por todas a mensagens de apoio que venho recebendo. Fogo nos racistas #racismoécrime" (sic)

O que aconteceu com o volante do Batel?

Diego, volante do Batel, após ter, supostamente, cometido o crime de injúria racial contra Paulo Vitor, do Nacional, foi demitido do clube e não integra mais o elenco de profissionais. Em nota, a equipe de Guarapuava também se manifestou e reiterou o compromisso com o respeito, a igualdade e os direitos humanos:

"O Batel Guarapuava informa que, após apresentar-se às autoridades competente em relação à ocorrência registrada na partida de ontem, contra o Nacional, o atleta envolvido foi imediatamente desligado de suas atividades e não integra mais o elenco profissional do clube. O Batel reafirma seu compromisso com o respeito, a igualdade e os direitos humanos, repudiando veementemente qualquer forma de preconceito, racismo ou discriminação. O clube continuará colaborando integralmente com as autoridades para que os fatos sejam esclarecidos e as medidas legais cabíveis sejam devidamente aplicadas".

O que a Federação Paranaense de Futebol falou?

Em nota publicada, a FPF também se manifestou sobre o ocorrido:

"Combater o racismo é um compromisso da Federação Paranaense de Futebol. Repudiamos o ocorrido na partida entre Batel x Nacional pela Taça FPF neste sábado (04), em Guarapuava.

Após uma situação de jogo que causou confusão na área, o zagueiro do Nacional acabou expulso por agressão contra um jogador do Batel, ao supostamente reagir a uma injúria racial, desferindo um soco no adversário.

O árbitro da partida, Diego Ruan Pacondes da Silva, seguiu o protocolo global antirracismo da FIFA, com o gesto característico dos braços cruzados, sinalizando o ocorrido, e a partida ficou parada por cerca de 18 minutos.

Racismo não!

A FPF mantém campanhas permanentes antirracismo nos estádios (com placas, cartazes e faixas), no site e redes sociais e lançou em 2005 um vídeo explicativo sobre o protocolo da FIFA contra o racismo. Também reiteramos nosso posicionamento contra a violência no futebol, dentro e fora dos gramados.

Os atos desse sábado serão encaminhados e julgados pelo Tribunal de Justiça Desportiva do Paraná".

Com a classificação do Batel na competição, o clube segue vivo na disputa por uma vaga na Copa do Brasil de 2026 por meio do torneio.

(Escrito por Rafael Lédo, estagiário de Jornalismo, sob supervisão de Enderson Oliveira, editor web de Oliberal.com)