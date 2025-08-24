Capa Jornal Amazônia
Árbitro denuncia injúria racial sofrida em partida de campeonato Sub-15: 'cara preta'

Ocorrência foi comunicada ao Tribunal de Justiça Desportiva; caso também será apurado pela Polícia Civil

O Liberal

O árbitro Francis da Silva Bandeira relatou ter sido alvo de injúria racial durante uma partida do Campeonato Sul-Mato-Grossense Sub-15, em Campo Grande (MS). O episódio aconteceu na última semana.

O incidente ocorreu aos 2 minutos do segundo tempo, quando o árbitro marcou uma falta. Nesse momento, um torcedor do Naviraiense teria gritado: “toma vergonha na sua cara preta, seu safado, bandido”. Na súmula da partida, o juiz registrou que ouviu a expressão de cunho racial vinda de um dos torcedores presentes.

O caso será analisado pelo TJD-MS, que poderá aplicar punições aos responsáveis. Além da esfera esportiva, a ocorrência foi registrada e será investigada pela Polícia Civil, que vai apurar a responsabilidade criminal pelo crime de injúria racial.

Segundo o portal Midiamax, as partes foram citadas e intimadas para sessão de instrução e julgamento, que será realizada na quarta-feira (27), às 18h30, em Plenário virtual. O público pode acompanhar a sessão ao vivo pelo canal do Youtube da FFMS.

Injúria racial é crime!

No Brasil, a injúria racial é prevista em lei como crime, com pena que pode variar de 2 a 5 anos de prisão, além de multa. A tipificação busca coibir ofensas discriminatórias direcionadas à cor, raça, etnia ou religião.

Para denunciar casos assim, o Governo Federal tem o Disque Direitos Humanos – Disque 100, em que é possível apresentar denúncias de racismo e discriminação. Em flagrante, a vítima pode chamar a Polícia Militar por meio do 190.

.
