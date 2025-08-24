Árbitro denuncia injúria racial sofrida em partida de campeonato Sub-15: 'cara preta' Ocorrência foi comunicada ao Tribunal de Justiça Desportiva; caso também será apurado pela Polícia Civil O Liberal 24.08.25 19h35 O árbitro Francis da Silva Bandeira relatou ter sido alvo de injúria racial durante uma partida do Campeonato Sul-Mato-Grossense Sub-15, em Campo Grande (MS). O episódio aconteceu na última semana. O incidente ocorreu aos 2 minutos do segundo tempo, quando o árbitro marcou uma falta. Nesse momento, um torcedor do Naviraiense teria gritado: “toma vergonha na sua cara preta, seu safado, bandido”. Na súmula da partida, o juiz registrou que ouviu a expressão de cunho racial vinda de um dos torcedores presentes. VEJA MAIS Ministério Público denuncia vice-prefeito por ofensas racistas a segurança do Palmeiras Além da ofensa racista, Fábio Marcondes ainda o chamou de "lixo", "lixão" e "lixo velho." Debate sobre a discriminação racial no futebol cresce; FPF e Remo manifestam compromisso na causa Recentemente, o lateral Sávio foi alvo de injuria racial nas redes sociais, o que reacendeu a importância de debater o tema O caso será analisado pelo TJD-MS, que poderá aplicar punições aos responsáveis. Além da esfera esportiva, a ocorrência foi registrada e será investigada pela Polícia Civil, que vai apurar a responsabilidade criminal pelo crime de injúria racial. Segundo o portal Midiamax, as partes foram citadas e intimadas para sessão de instrução e julgamento, que será realizada na quarta-feira (27), às 18h30, em Plenário virtual. O público pode acompanhar a sessão ao vivo pelo canal do Youtube da FFMS. Injúria racial é crime! No Brasil, a injúria racial é prevista em lei como crime, com pena que pode variar de 2 a 5 anos de prisão, além de multa. A tipificação busca coibir ofensas discriminatórias direcionadas à cor, raça, etnia ou religião. Para denunciar casos assim, o Governo Federal tem o Disque Direitos Humanos – Disque 100, em que é possível apresentar denúncias de racismo e discriminação. Em flagrante, a vítima pode chamar a Polícia Militar por meio do 190. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave Racismo racismo no futebol MATO GROSSO DO SUL COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES Na bronca Após derrota para o Operário-PR, torcedores do Paysandu protestam na Curuzu Papão perdeu uma partida em casa e segue na zona de rebaixamento 24.08.25 19h05 Futebol Após empate fora de casa, Remo inicia venda de ingressos para jogo contra o Criciúma-SC Leão Azul busca recuperação em casa após dois empates seguidos na competição 24.08.25 18h55 DE MAL A PIOR Dentro de casa, Paysandu perde de virada para o Operário-PR e segue na vice-lanterna Com o resultado, a equipe bicolor permanece na vice-lanterna da Série B, com 21 pontos 24.08.25 18h14 Futebol Paysandu x Operário-PR: Papão busca vitória na Curuzu pela 23ª rodada da Série B Times entram em campo neste domingo (24), às 16h, em Belém 24.08.25 8h00 MAIS LIDAS EM ESPORTES DE MAL A PIOR Dentro de casa, Paysandu perde de virada para o Operário-PR e segue na vice-lanterna Com o resultado, a equipe bicolor permanece na vice-lanterna da Série B, com 21 pontos 24.08.25 18h14 JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, domingo (24/08), horários das partidas e onde assistir ao vivo Premier League, Bundesliga, Séries A e B do Campeonato Brasileiro e outras competições internacionais movimentam o futebol neste domingo 24.08.25 7h00 Bola Projeto 'Palcos do Futebol' promete repaginar estádios paraenses, entre eles o tradicional Souza Ao todo, R$ 1,3 milhão serão aplicados no Souza, Diogão e CT do Castanhal, ampliando a capacidade de jogos e campeonatos disputados nas praças esportivas 24.08.25 9h00 Na bronca Após derrota para o Operário-PR, torcedores do Paysandu protestam na Curuzu Papão perdeu uma partida em casa e segue na zona de rebaixamento 24.08.25 19h05