Victor Oliveira, zagueiro ex-Paysandu, reencontra antigo clube na Liga Tailandesa

Depois de trocar o futebol brasileiro pelo tailandês, o zagueiro Victor Oliveira começa a colher os frutos de sua boa regularidade no país asiático. Victor esteve por três meses no Krabi FC e recentemente foi contratado pelo Raj Pracha, que disputa a liga do país. Já na reta final da competição, o atleta terá a oportunidade de encontrar o antigo clube, em uma partida que promete ser de muita emoção, tudo isso em menos de uma temporada na Tailândia.

Enquanto esteve no Krabi, Victor foi titular absoluto nas 12 partidas da equipe e, faltando três rodadas para o fim da liga, ele mudou de lado e agora vai reencontrar antigos companheiros de time. “Acredito que vai ser um grande confronto principalmente pelo momento que as duas equipes estão vivendo na competição. Estamos em pontuações próximas, o Krabi vem fazendo um grande segundo turno, nós nas últimas cinco partidas conseguimos uma boa pontuação também, então tem tudo para ser um jogo bem disputado", disse.

"Eu, particularmente, vou ter essa motivação pessoal de jogar contra meu ex-clube, que é o clube que me abriu as portas na Tailândia e que guardo com bastante carinho as recordações que tive lá. Espero aproveitar essa motivação a mais que vou ter para fazer um grande jogo e ajudar o time a conquistar os três pontos", reforça o zagueiro, que faz uma avaliação positiva de sua nova etapa profissional, desde que saiu do Brasil, depois de atuar no Barra-SC, no ano passado.

“Acredito que foi uma temporada muito boa, mesmo restando ainda três jogos. Pude jogar a maioria das partidas dos dois times que joguei, acredito que mais de 80%, e com certeza isso vai me dar bagagem por ser minha primeira experiência aqui na Tailândia e no futebol asiático. Agora espero terminar esses três jogos da melhor maneira possível para que o Raj Pracha consiga a maior pontuação dentro do que a gente pode alcançar na competição. Projeto também poder voltar para o mercado asiático na próxima temporada, acredito que fiz um bom ano individualmente, com bons números, então quero seguir dando continuidade no meu trabalho aqui", encerra.