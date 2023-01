Victor Oliveira, zagueiro paraense ex-Paysandu, assina com o Rajpracha, da Tailândia; veja

Victor Oliveira, zagueiro paraense de 28 anos que esteve no Paysandu durante a temporada de 2019, anunciou através de suas redes sociais o contrato com a equipe do Raj Pracha FC, da Tailândia. É a segunda equipe do país que Victor irá defender. Em julho de 2022 ele foi anunciado pelo Krabi FC, por onde disputou a se destacou na Thai League II e Thaliand FA Cup.

Ao todo foram 17 atuações pelo time do litoral da do país, sendo 13 como titular, até a última transferência. "Muito feliz com essa nova oportunidade no Raj Pracha FC, aqui da Tailândia. Espero que seja um novo desafio profissional cheio de realizações profissionais e objetivos alcançados. Gostaria de aproveitar o momento para agradecer a todos da diretoria e comissão técnica pela confiança depositada em meu trabalho. Vamos, Raj Pracha FC!", disse.

Victor Oliveira durante sua passagem pelo Paysandu, em 2019. (Jorge Luiz/Paysandu)

Victor tem 1,90m e é natural de Conceição do Araguaia, no sudeste paraense, mas começou a carreira nas categorias de base do Goiás, depois seguiu na base do Corinthians, até assinar com o Atlético Goianiense, onde disputou o estadual, Copa do Brasil e Série B. Depois disso acumulou sucessivas experiências nos clubes do país. Passou pelo Fluminense, Joinville, Sheriff – da Moldávia, onde disputou a UEFA Europa League de 2017 – e Tombense, antes de retornar ao Atlético Goianiense em 2018.

SAIBA MAIS



Depois desta etapa ele desembarcou na Curuzu e seguiu por Figueirense, Sampaio Corrêa, Santa Cruz e Barra, seguindo depois para a Tailândia, o segundo país estrangeiro onde o atleta joga. Nas redes sociais ele também agradeceu ao antigo clube.

"Além disso, gostaria de usar o espaço para agradecer a todos os meus colegas, comissão técnica e diretoria do Krabi FC pelo carinho e parceria nestes meses que estive na instituição. Foi meu primeiro clube aqui na Tailândia, onde fui muito bem recebido e isso ajudou na minha adaptação. Obrigado, Krabi FC!"