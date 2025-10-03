Verona x Sassuolo: onde assistir ao vivo e escalações do jogo de hoje (03) pelo Campeonato Italiano

Verona x Sassuolo disputam hoje, sexta-feira (03/10), a 6ª rodada do Campeonato Italiano. O jogo acontece às 15h45 (horário de Brasília), no Estádio Marcantonio Bentegodi, em Verona, Itália. Confira o horário e onde assistir ao vivo:

Onde assistir Verona x Sassuolo ao vivo?

A partida poderá ser acompanhada ao vivo pela Disney+, a partir das 15h45 (horário de Brasília).

Como as equipes chegam para o jogo?

Verona está em 17° lugar no Campeonato Italiano e soma um total de 0 vitórias, 3 empates, 2 derrotas, 2 gols marcados e 8 gols sofridos.

Já Sassuolo ocupa a 13° posição da competição e acumula apenas 2 vitórias, 0 empates, 3 derrotas, 7 gols marcados e 8 gols sofridos.

Verona x Sassuolo: prováveis escalações

Verona: Sem informações oficiais até o momento.

Sassuolo: Sem informações oficiais até o momento.

FICHA TÉCNICA

Verona x Sassuolo

Campeonato Italiano

Local: Estádio Marcantonio Bentegodi, em Verona, Itália

Data/Horário: 03 de outubro de 2025, 15h45

