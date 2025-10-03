Verona x Sassuolo: onde assistir ao vivo e escalações do jogo de hoje (03) pelo Campeonato Italiano Verona e Sassuolo jogam pela Série A italiana hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações da partida Rafael Lédo 03.10.25 14h45 Verona e Sassuolo jogam pela 6ª rodada do Campeonato Italiano nesta sexta-feira (03), às 15h45 (Reprodução / X @HellasVeronaFC) Verona x Sassuolo disputam hoje, sexta-feira (03/10), a 6ª rodada do Campeonato Italiano. O jogo acontece às 15h45 (horário de Brasília), no Estádio Marcantonio Bentegodi, em Verona, Itália. Confira o horário e onde assistir ao vivo: Onde assistir Verona x Sassuolo ao vivo? A partida poderá ser acompanhada ao vivo pela Disney+, a partir das 15h45 (horário de Brasília). Como as equipes chegam para o jogo? Verona está em 17° lugar no Campeonato Italiano e soma um total de 0 vitórias, 3 empates, 2 derrotas, 2 gols marcados e 8 gols sofridos. Já Sassuolo ocupa a 13° posição da competição e acumula apenas 2 vitórias, 0 empates, 3 derrotas, 7 gols marcados e 8 gols sofridos. VEJA MAIS Futebol: veja quem joga hoje, sexta-feira (03/10), horários das partidas e onde assistir ao vivo Série B do Brasileirão, La Liga, Premier League e outras competições internacionais movimentam o futebol nesta sexta-feira Hoffenheim x Colônia: onde assistir ao vivo e escalações do jogo de hoje (03/10) pela Bundesliga Hoffenheim e Colônia jogam pelo Campeonato Alemão hoje; veja onde assistir ao vivo e o horário do jogo Verona x Sassuolo: prováveis escalações Verona: Sem informações oficiais até o momento. Sassuolo: Sem informações oficiais até o momento. FICHA TÉCNICA Verona x Sassuolo Campeonato Italiano Local: Estádio Marcantonio Bentegodi, em Verona, Itália Data/Horário: 03 de outubro de 2025, 15h45 (Escrito por Rafael Lédo, estagiário de Jornalismo, sob supervisão de Vanessa Pinheiro, editora web de Oliberal.com) Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave Verona Sassuolo Campeonato Italiano jogos de hoje COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Futebol . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM FUTEBOL Campeonato Brasileiro Série B CRB x Avaí: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (03/10) pela Série B CRB e Avaí jogam pela Série B do Campeonato Brasileiro hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações 03.10.25 20h35 Campeonato Brasileiro Série B Coritiba x Botafogo-SP: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (03/10) pela Série B Coritiba e Botafogo-SP jogam pela Série B do Campeonato Brasileiro hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações 03.10.25 20h30 ENSINAR Do acaso à vocação: o educador físico que encontrou sua paixão em ensinar futebol para crianças No Dia Mundial do Professor, celebrado hoje, histórias como a de Thiago Sena ajudam a entender por que, para muitas crianças, o “professor” ou simplesmente “Tio” é mais do que alguém que ensina técnicas 03.10.25 20h02 Campeonato Brasileiro Série B Athletic Club x Amazonas: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (03/10) pela Série B Athletic Club e Amazonas jogam pela Série B do Campeonato Brasileiro hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações 03.10.25 18h00 MAIS LIDAS EM ESPORTES Segundinha Segundinha: Cametá vence São Francisco no primeiro jogo da final e põe uma mão no título Campeão do Parazão de 2012, Mapará Elétrico pode conquistar um título inédito 13.11.22 16h06 'LINDÃO!' VÍDEO: esposa de jogador do Remo elogia estádio do Paysandu e provoca reação nas redes Luanny Rodrigues, esposa do volante Luan Martins, chamou atenção ao comentar sobre o Estádio da Curuzu 03.10.25 21h13 JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, terça-feira (30/09), horários das partidas e onde assistir ao vivo Séries A e B do Brasileirão, Champions League e Campeonato Argentino movimentam o futebol nesta terça-feira 30.09.25 7h00 MMA Após marketing com Terry Crews, Anderson Silva revela verdadeiro adversário para despedida Brasileiro fará o último combate no Brasil no dia 15 de junho, em São Paulo 20.05.24 11h13