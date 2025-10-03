Hoffenheim x Colônia: onde assistir ao vivo e escalações do jogo de hoje (03/10) pela Bundesliga

Hoffenheim x Colônia disputam hoje, sexta-feira (03/10), a 6ª rodada da Bundesliga. O jogo será realizado às 15h30 (horário de Brasília), na PreZero Arena, em Sinsheim, Alemanha. Confira o horário e onde assistir ao vivo:

Onde assistir Hoffenheim x Colônia ao vivo?

A partida poderá ser acompanhada ao vivo pela SporTV, XSports, OneFootball e OneFootball, a partir das 15h30 (horário de Brasília).

Como as equipes chegam para o jogo?

O Hoffenheim está na 10ª colocação da Bundesliga com 7 pontos, 2 vitórias, 1 empate, 2 derrotas, 9 gols marcados e 11 gols sofridos.

Já o Colônia está em 7° lugar na competição e acumula 2 vitórias, 1 empate, 2 derrotas, 10 gols marcados e 9 gols sofridos.

Hoffenheim x Colônia: prováveis escalações

Hoffenheim: Sem informações oficiais até o momento.

Colônia: Sem informações oficiais até o momento.

FICHA TÉCNICA

Hoffenheim x Colônia

Bundesliga

Local: PreZero Arena, em Sinsheim, Alemanha

Data/Horário: 03 de outubro de 2025, às 15h30

(Escrito por Rafael Lédo, estagiário de Jornalismo, sob supervisão de Vanessa Pinheiro, editora web de Oliberal.com)