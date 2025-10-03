Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Esportes chevron right Futebol chevron right

Hoffenheim x Colônia: onde assistir ao vivo e escalações do jogo de hoje (03/10) pela Bundesliga

Hoffenheim e Colônia jogam pelo Campeonato Alemão hoje; veja onde assistir ao vivo e o horário do jogo

Rafael Lédo
fonte

Hoffenheim e Colônia duelam pela 6ª rodada do Campeonato Alemão nesta sexta-feira (03), às 15h30 (Reprodução / Instagram @tsgakademie)

Hoffenheim x Colônia disputam hoje, sexta-feira (03/10), a 6ª rodada da Bundesliga. O jogo será realizado às 15h30 (horário de Brasília), na PreZero Arena, em Sinsheim, Alemanha. Confira o horário e onde assistir ao vivo: 

Onde assistir Hoffenheim x Colônia ao vivo?

A partida poderá ser acompanhada ao vivo pela SporTV, XSports, OneFootball e OneFootball, a partir das 15h30 (horário de Brasília).

Como as equipes chegam para o jogo?

O Hoffenheim está na 10ª colocação da Bundesliga com 7 pontos, 2 vitórias, 1 empate, 2 derrotas, 9 gols marcados e 11 gols sofridos. 

Já o Colônia está em 7° lugar na competição e acumula 2 vitórias, 1 empate, 2 derrotas, 10 gols marcados e 9 gols sofridos.

VEJA MAIS

image Futebol: veja quem joga hoje, sexta-feira (03/10), horários das partidas e onde assistir ao vivo
Série B do Brasileirão, La Liga, Premier League e outras competições internacionais movimentam o futebol nesta sexta-feira

image Bournemouth x Fulham: onde assistir ao vivo e escalações do jogo de hoje (03/10) pela Premier League
Bournemouth e Fulham jogam pelo Campeonato Inglês hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações da partida

Hoffenheim x Colônia: prováveis escalações

Hoffenheim: Sem informações oficiais até o momento.

Colônia: Sem informações oficiais até o momento.

FICHA TÉCNICA
Hoffenheim x Colônia
Bundesliga
Local: PreZero Arena, em Sinsheim, Alemanha
Data/Horário: 03 de outubro de 2025, às 15h30

(Escrito por Rafael Lédo, estagiário de Jornalismo, sob supervisão de Vanessa Pinheiro, editora web de Oliberal.com)

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

Hoffenheim

Colônia

Bundesliga 2025

jogos de hoje
Futebol
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM FUTEBOL

Série A italiana

Verona x Sassuolo: onde assistir ao vivo e escalações do jogo de hoje (03) pelo Campeonato Italiano

Verona e Sassuolo jogam pela Série A italiana hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações da partida

03.10.25 14h45

Campeonato Alemão

Hoffenheim x Colônia: onde assistir ao vivo e escalações do jogo de hoje (03/10) pela Bundesliga

Hoffenheim e Colônia jogam pelo Campeonato Alemão hoje; veja onde assistir ao vivo e o horário do jogo

03.10.25 14h30

JOGOS DE HOJE

Futebol: veja quem joga hoje, sexta-feira (03/10), horários das partidas e onde assistir ao vivo

Série B do Brasileirão, La Liga, Premier League e outras competições internacionais movimentam o futebol nesta sexta-feira

03.10.25 7h00

Campeonato Brasileiro

Flamengo x Cruzeiro: onde assistir ao vivo e escalações do jogo de hoje (02/10) pelo Brasileirão

Flamengo e Cruzeiro jogam pelo Campeonato Brasileiro hoje; veja onde assistir ao vivo e o horário

02.10.25 18h30

MAIS LIDAS EM ESPORTES

Futebol

Com Guto Ferreira e Garcez, Remo e Paysandu dominam 'seleção da rodada' da Série B

Time azulino teve mais representantes na escolha e o Papão teve três

03.10.25 10h09

Futebol

VÍDEO: Lula revela torcida pra clube paraense: 'sou Paysandu'

A declaração ocorreu em um momento de descontração com a imprensa, após a repórter perguntar sobre sua torcida.

03.10.25 11h26

Futebol

CBF confirma mudança no local da partida entre Remo e Athletico-PR na Série B

Jogo está marcado para o dia 9 de outubro e é válido pela 31ª rodada do campeonato

03.10.25 11h00

Futebol

Na lanterna, Paysandu leva quase 14 mil torcedores à Curuzu no empate contra o Cuiabá-MT

Próximo compromisso em Belém será o clássico contra o Remo, no Mangueirão

03.10.25 12h02

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda