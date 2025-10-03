Hoffenheim x Colônia: onde assistir ao vivo e escalações do jogo de hoje (03/10) pela Bundesliga Hoffenheim e Colônia jogam pelo Campeonato Alemão hoje; veja onde assistir ao vivo e o horário do jogo Rafael Lédo 03.10.25 14h30 Hoffenheim e Colônia duelam pela 6ª rodada do Campeonato Alemão nesta sexta-feira (03), às 15h30 (Reprodução / Instagram @tsgakademie) Hoffenheim x Colônia disputam hoje, sexta-feira (03/10), a 6ª rodada da Bundesliga. O jogo será realizado às 15h30 (horário de Brasília), na PreZero Arena, em Sinsheim, Alemanha. Confira o horário e onde assistir ao vivo: Onde assistir Hoffenheim x Colônia ao vivo? A partida poderá ser acompanhada ao vivo pela SporTV, XSports, OneFootball e OneFootball, a partir das 15h30 (horário de Brasília). Como as equipes chegam para o jogo? O Hoffenheim está na 10ª colocação da Bundesliga com 7 pontos, 2 vitórias, 1 empate, 2 derrotas, 9 gols marcados e 11 gols sofridos. Já o Colônia está em 7° lugar na competição e acumula 2 vitórias, 1 empate, 2 derrotas, 10 gols marcados e 9 gols sofridos. VEJA MAIS Futebol: veja quem joga hoje, sexta-feira (03/10), horários das partidas e onde assistir ao vivo Série B do Brasileirão, La Liga, Premier League e outras competições internacionais movimentam o futebol nesta sexta-feira Bournemouth x Fulham: onde assistir ao vivo e escalações do jogo de hoje (03/10) pela Premier League Bournemouth e Fulham jogam pelo Campeonato Inglês hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações da partida Hoffenheim x Colônia: prováveis escalações Hoffenheim: Sem informações oficiais até o momento. Colônia: Sem informações oficiais até o momento. FICHA TÉCNICA Hoffenheim x Colônia Bundesliga Local: PreZero Arena, em Sinsheim, Alemanha Data/Horário: 03 de outubro de 2025, às 15h30 (Escrito por Rafael Lédo, estagiário de Jornalismo, sob supervisão de Vanessa Pinheiro, editora web de Oliberal.com) Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave Hoffenheim Colônia Bundesliga 2025 jogos de hoje COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Futebol . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM FUTEBOL Série A italiana Verona x Sassuolo: onde assistir ao vivo e escalações do jogo de hoje (03) pelo Campeonato Italiano Verona e Sassuolo jogam pela Série A italiana hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações da partida 03.10.25 14h45 Campeonato Alemão Hoffenheim x Colônia: onde assistir ao vivo e escalações do jogo de hoje (03/10) pela Bundesliga Hoffenheim e Colônia jogam pelo Campeonato Alemão hoje; veja onde assistir ao vivo e o horário do jogo 03.10.25 14h30 JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, sexta-feira (03/10), horários das partidas e onde assistir ao vivo Série B do Brasileirão, La Liga, Premier League e outras competições internacionais movimentam o futebol nesta sexta-feira 03.10.25 7h00 Campeonato Brasileiro Flamengo x Cruzeiro: onde assistir ao vivo e escalações do jogo de hoje (02/10) pelo Brasileirão Flamengo e Cruzeiro jogam pelo Campeonato Brasileiro hoje; veja onde assistir ao vivo e o horário 02.10.25 18h30 MAIS LIDAS EM ESPORTES Futebol Com Guto Ferreira e Garcez, Remo e Paysandu dominam 'seleção da rodada' da Série B Time azulino teve mais representantes na escolha e o Papão teve três 03.10.25 10h09 Futebol VÍDEO: Lula revela torcida pra clube paraense: 'sou Paysandu' A declaração ocorreu em um momento de descontração com a imprensa, após a repórter perguntar sobre sua torcida. 03.10.25 11h26 Futebol CBF confirma mudança no local da partida entre Remo e Athletico-PR na Série B Jogo está marcado para o dia 9 de outubro e é válido pela 31ª rodada do campeonato 03.10.25 11h00 Futebol Na lanterna, Paysandu leva quase 14 mil torcedores à Curuzu no empate contra o Cuiabá-MT Próximo compromisso em Belém será o clássico contra o Remo, no Mangueirão 03.10.25 12h02