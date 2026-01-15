Verona x Bologna: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (15/01) pelo Campeonato Italiano Verona e Bologna jogam pela Série A italiana hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações da partida Thalles Leal 15.01.26 13h30 Bologna soma 14 pontos a mais que o Verona no Campeonato Italiano (X/ @BolognaFC1909en) Verona x Bologna disputam hoje, quinta-feira (15/01), uma partida atrasada pela 16° rodada do Campeonato Italiano. O jogo inicia às 14h30 (horário de Brasília), no Estádio Marcantonio Bentegodi, em Verona, Itália. Confira o horário e onde assistir ao vivo: Onde assistir Verona x Bologna ao vivo? A partida poderá ser acompanhada ao vivo pela ESPN 2 e pela Disney+, a partir das 14h30 (horário de Brasília). Como as equipes chegam para o jogo? Verona é o lanterna do Campeonato Italiano com 2 vitórias, 7 empates, 10 derrotas, 15 gols marcados e 31 gols sofridos. Seus últimos jogos lhe renderam 1 vitória, 1 empate e 3 derrotas. Já o Bologna ocupa a 9° posição e acumula 7 vitórias, 6 empates, 6 derrotas, 26 gols marcados e 20 gols sofridos. A equipe não vence há 5 rodadas da Série A italiana. VEJA MAIS Futebol: veja quem joga hoje, quinta-feira (15/01), horários das partidas e onde assistir ao vivo Campeonato Alemão, Série A italiana e Copa del Rey movimentam o futebol nesta quinta-feira Verona x Bologna: prováveis escalações Verona: Montipo; Nelsson, Bella-Kotchap, Valentini; Belghali, Niasse, Gagliardini, Bernede, Frese; Giovane, Orban. Técnico: Paolo Zanetti. Bologna: Ravaglia; Holm, Heggem, Vitik, Miranda; Moro, Ferguson; Orsolini, Odgaard, Rowe; Dallinga. Técnico: Vincenzo Italiano. FICHA TÉCNICA Verona x Bologna Campeonato Italiano Local: Estádio Marcantonio Bentegodi, em Verona, Itália Data/Horário: 15 de janeiro de 2026, 14h30 Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave Verona Bologna jogos de hoje Campeonato Italiano COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Futebol . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM FUTEBOL Série A italiana Verona x Bologna: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (15/01) pelo Campeonato Italiano Verona e Bologna jogam pela Série A italiana hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações da partida 15.01.26 13h30 JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, quinta-feira (15/01), horários das partidas e onde assistir ao vivo Campeonato Alemão, Série A italiana e Copa del Rey movimentam o futebol nesta quinta-feira 15.01.26 7h00 Cariocão Bangu x Flamengo: onde assistir ao vivo e escalações do jogo de hoje (14/01) pelo Campeonato Carioca Bangu e Flamengo jogam pelo Cariocão hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações da partida 14.01.26 20h30 Paulistão Palmeiras x Santos: onde assistir e escalações do jogo de hoje (14/01) pelo Campeonato Paulista Palmeiras e Santos jogam pelo Paulistão hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações da partida 14.01.26 18h30 MAIS LIDAS EM ESPORTES futebol FPF libera gratuidade para final da Supercopa Grão-Pará entre Remo e Águia; veja como ter acesso Os ingressos gratuitos são direcionados para pessoas com deficiência, pessoas com TEA e idosos 15.01.26 9h12 FUTEBOL Com data para o Re-Pa, FPF divulga tabela detalhada da 2ª à 4ª rodada do Parazão Duelo do Remo da terceira rodada foi marcado para a véspera de partida dos azulinos na Série A 15.01.26 10h11 JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, quinta-feira (15/01), horários das partidas e onde assistir ao vivo Campeonato Alemão, Série A italiana e Copa del Rey movimentam o futebol nesta quinta-feira 15.01.26 7h00 Polêmica Independente pede a suspensão do Parazão por conta de processo envolvendo Tuna e Capitão Poço; veja Clube foi até a justiça comum, que deu causa para o time e ordenou que o STJD refaça o julgamento 15.01.26 11h35