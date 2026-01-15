Capa Jornal Amazônia
Verona x Bologna: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (15/01) pelo Campeonato Italiano

Verona e Bologna jogam pela Série A italiana hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações da partida

Thalles Leal
fonte

Bologna soma 14 pontos a mais que o Verona no Campeonato Italiano (X/ @BolognaFC1909en)

Verona x Bologna disputam hoje, quinta-feira (15/01), uma partida atrasada pela 16° rodada do Campeonato Italiano. O jogo inicia às 14h30 (horário de Brasília), no Estádio Marcantonio Bentegodi, em Verona, Itália. Confira o horário e onde assistir ao vivo:

Onde assistir Verona x Bologna ao vivo?

A partida poderá ser acompanhada ao vivo pela ESPN 2 e pela Disney+, a partir das 14h30 (horário de Brasília).

Como as equipes chegam para o jogo?

Verona é o lanterna do Campeonato Italiano com 2 vitórias, 7 empates, 10 derrotas, 15 gols marcados e 31 gols sofridos. Seus últimos jogos lhe renderam 1 vitória, 1 empate e 3 derrotas.

Já o Bologna ocupa a 9° posição e acumula 7 vitórias, 6 empates, 6 derrotas, 26 gols marcados e 20 gols sofridos. A equipe não vence há 5 rodadas da Série A italiana.

Verona x Bologna: prováveis escalações

Verona: Montipo; Nelsson, Bella-Kotchap, Valentini; Belghali, Niasse, Gagliardini, Bernede, Frese; Giovane, Orban. Técnico: Paolo Zanetti.

Bologna: Ravaglia; Holm, Heggem, Vitik, Miranda; Moro, Ferguson; Orsolini, Odgaard, Rowe; Dallinga. Técnico: Vincenzo Italiano.

FICHA TÉCNICA
Verona x Bologna
Campeonato Italiano
Local: Estádio Marcantonio Bentegodi, em Verona, Itália
Data/Horário: 15 de janeiro de 2026, 14h30

.
