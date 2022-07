Venezuela x Brasil: onde assistir ao vivo hoje (18/07) pela Copa América Feminina

Venezuela x Brasil disputam nesta segunda-feira (18/07), em jogo válido pela 4ª rodada da Copa América Feminina. A partida está programada para começar às 18h (horário de Brasília), no Estádio Centenário Armenia, na Colômbia. Confira os horários e onde assistir ao vivo.

Onde assistir Venezuela x Brasil?

A partida Venezuela x Brasil vai passar ao vivo A partida conta com transmissão do SBT e do site SBT Sports a partir das 18h de hoje.

Como chegam as equipes de Venezuela x Brasil para o jogo de hoje?

O Brasil disputa a liderança do Grupo B do torneio continental, mas chega para o jogo com um desfalque confirmado para o duelo. Diagnosticada com Covid-19, a zagueira Tainara, que esteve em campo nas vitórias contra Argentina e Uruguai, é ausência certa. A atacante Gio Queiroz pode voltar. Ela se recupera de uma pancada sofrida na partida contra o Uruguai e ainda aguarda liberação do departamento de saúde.

Para as comandadas da técnica Pia Sundhage, o jogo de hoje vale a liderança do Grupo B e uma vaga antecipada à semifinal da Copa América. Para a Venezuela, que tem os mesmos seis pontos do Brasil, também existem chances de uma classificação para a próxima fase da competição.

Ficha Técnica

Manaus x Volta Redonda

15ª rodada da 1ª fase da Série C do Campeonato Brasileiro

Local: Estádio Centenário Armenia, na Colômbia

Data/Horário: 18 de julho de 2022, 18h

Árbitra: Zulma Quíñonez (PAR)

Assistentes: Laura Miranda (PAR) e Nadia Weiler (PAR)

Prováveis escalações

Brasil: Lorena; Fê Palermo (Antonia), Kathllen, Rafaelle e Tamires; Ary Borges (Luana), Angelina, Adriana e Kerolin, Bia Zaneratto e Debinha (Geyse). Técnica: Pia Sundhage

Venezuela: Nayluisa Cáceres; Michelle Romero, Yenifer Giménez, María Peraza e Nairelis Gutiérrez; Lourdes Moreno, Deyna Castellano e Gabriela García; Deyna Castellanos, Oriana Altuve e Mariana Speckmaier. Técnica: Pamela Conti

