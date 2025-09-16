Vélez Sarsfield x Racing: onde assistir ao vivo e escalações do jogo de hoje (16/09) da Libertadores Vélez Sarsfield e Racing Club jogam pela Copa Libertadores da América hoje; veja as formações e onde assistir o jogo ao vivo Thalles Leal 16.09.25 18h00 Nas oitavas de final, o Racing eliminou o Peñarol e o Vélez Sarsfield superou o Fortaleza (X/ @Libertadores) Vélez Sarsfield x Racing Club disputam hoje, terça-feira (16/09), a ida das quartas de final da Copa Libertadores da América 2025. O jogo ocorrerá às 19h (horário de Brasília), no Estádio José Amalfitani, em Buenos Aires, Argentina. Confira as escalações e onde assistir ao vivo: Onde assistir Vélez Sarsfield x Racing ao vivo? A partida pode ser assistida ao vivo pela Paramount+, a partir das 19h (horário de Brasília). Como as equipes chegam para o jogo? Na fase de grupos da Libertadores, o Racing Club terminou em 1° lugar no Grupo E e acumulou um total de 4 vitórias, 1 empate e 1 derrota. Em seguida, o time eliminou o Peñarol com uma derrota de 1 a 0 e uma vitória de 3 a 1. Já o Vélez Sarsfield foi o líder do Grupo H e acumulou 3 vitórias, 2 empates e 1 derrota. Nas oitavas de final, o Vélez Sarsfield eliminou Fortaleza após um empate sem gols e uma vitória de 2 a 0. VEJA MAIS Futebol: veja quem joga hoje, terça-feira (16/09), horários das partidas e onde assistir ao vivo Série B do Brasileirão, Champions League, Liga dos Campeões da AFC, Libertadores e Copa Sul-Americana movimentam o futebol nesta terça-feira Vélez Sarsfield x Racing: prováveis escalações Vélez Sarsfield: Marchiori; Gordon, Mammana, Quirós e Gomez; Aliendro e Bouzat; Carrizo, Galván e Pellegrini; Michael Santos. Racing Club: Arias; Martirena, Pardo, Sosa, Colombo e Rojas; Nardoni e Almendra; Solari, Adrián Martínez e Balboa. FICHA TÉCNICA Vélez Sarsfield x Racing Club Copa Libertadores da América Local: Estádio José Amalfitani, em Buenos Aires, Argentina Data/Horário: 16 de setembro de 2025, 19h Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave Vélez Sarsfield Racing Club jogos de hoje Copa Libertadores da América COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Futebol . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM FUTEBOL Campeonato Brasileiro Série B Atlético-GO x Avaí: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (16/09) pela Série B Atlético GO e Avaí jogam pela Série B do Campeonato Brasileiro hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações 16.09.25 18h30 Copa Sul-Americana Lanús x Fluminense: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (16/09) pela Copa Sudamericana Lanús e Fluminense jogam pela Copa Sul-Americana hoje; veja as formações e onde assistir o jogo ao vivo 16.09.25 18h00 Copa Libertadores da América Vélez Sarsfield x Racing: onde assistir ao vivo e escalações do jogo de hoje (16/09) da Libertadores Vélez Sarsfield e Racing Club jogam pela Copa Libertadores da América hoje; veja as formações e onde assistir o jogo ao vivo 16.09.25 18h00 FUTEBOL Lembra? Veja os jogadores que estiveram no último jogo do Remo com torcida no Baenão Leão Azul possui compromisso marcado para o retorno ao Baenão e torcida promete lotar o Estádio Evandro Almeida 16.09.25 17h10 MAIS LIDAS EM ESPORTES JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, terça-feira (16/09), horários das partidas e onde assistir ao vivo Série B do Brasileirão, Champions League, Liga dos Campeões da AFC, Libertadores e Copa Sul-Americana movimentam o futebol nesta terça-feira 16.09.25 7h00 Futebol Remo inicia venda de ingressos para partida contra o Atlético-GO, no Baenão Partida ocorre às 20h30 do sábado (20) e é válida pela 27ª rodada da Série B 16.09.25 10h57 Liga dos Campeões Benfica x Qarabag: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (16/09) pela Champions League Benfica e Qarabag jogam pela Liga dos Campeões da UEFA hoje; veja as formações e onde assistir ao vivo o jogo de hoje 16.09.25 15h00 SÉRIE B 'Fazer do Baenão um grande caldeirão', projeta Pedro Rocha em reencontro com a torcida Atacante do Remo pede paciência ao torcedor e mira vitória sobre o Atlético-GO para manter a equipe na briga pelo G-4 da Série B 16.09.25 16h12