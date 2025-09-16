Capa Jornal Amazônia
Vélez Sarsfield x Racing: onde assistir ao vivo e escalações do jogo de hoje (16/09) da Libertadores

Vélez Sarsfield e Racing Club jogam pela Copa Libertadores da América hoje; veja as formações e onde assistir o jogo ao vivo

Thalles Leal
fonte

Nas oitavas de final, o Racing eliminou o Peñarol e o Vélez Sarsfield superou o Fortaleza (X/ @Libertadores)

Vélez Sarsfield x Racing Club disputam hoje, terça-feira (16/09), a ida das quartas de final da Copa Libertadores da América 2025. O jogo ocorrerá às 19h (horário de Brasília), no Estádio José Amalfitani, em Buenos Aires, Argentina. Confira as escalações e onde assistir ao vivo:

Onde assistir Vélez Sarsfield x Racing ao vivo?

A partida pode ser assistida ao vivo pela Paramount+, a partir das 19h (horário de Brasília).

Como as equipes chegam para o jogo?

Na fase de grupos da Libertadores, o Racing Club terminou em 1° lugar no Grupo E e acumulou um total de 4 vitórias, 1 empate e 1 derrota. Em seguida, o time eliminou o Peñarol com uma derrota de 1 a 0 e uma vitória de 3 a 1.

Já o Vélez Sarsfield foi o líder do Grupo H e acumulou 3 vitórias, 2 empates e 1 derrota. Nas oitavas de final, o Vélez Sarsfield eliminou Fortaleza após um empate sem gols e uma vitória de 2 a 0.

Vélez Sarsfield x Racing: prováveis escalações

Vélez Sarsfield: Marchiori; Gordon, Mammana, Quirós e Gomez; Aliendro e Bouzat; Carrizo, Galván e Pellegrini; Michael Santos.

Racing Club: Arias; Martirena, Pardo, Sosa, Colombo e Rojas; Nardoni e Almendra; Solari, Adrián Martínez e Balboa.

FICHA TÉCNICA
Vélez Sarsfield x Racing Club
Copa Libertadores da América
Local: Estádio José Amalfitani, em Buenos Aires, Argentina
Data/Horário: 16 de setembro de 2025, 19h

