Vasco x Vitória: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (05/10) pelo Brasileirão

Vasco x EC Vitória disputam hoje, domingo (05/10), a 27° rodada do Campeonato Brasileiro 2025. O jogo tem início às 16h (horário de Brasília), no Estádio São Januário, no Rio de Janeiro (RJ). Confira o horário e onde assistir ao vivo:

Onde assistir Vasco da Gama x Vitória ao vivo?

A partida poderá ser acompanhada ao vivo pela TV Globo e pelo Premiere, a partir das 16h (horário de Brasília).

Como as equipes chegam para o jogo?

O Vitória acumula no Brasileirão um total de 25 pontos, 5 vitórias, 10 empates, 11 derrotas, 21 gols marcados e 38 gols sofridos. O time registrou 2 vitórias e 3 derrotas nas últimas rodadas.

Já o Vasco acumula na competição 30 pontos, 8 vitórias, 6 empates, 12 derrotas, 38 gols marcados e 38 gols sofridos. Seus últimos jogos lhe renderam 2 vitórias, 2 empates e 1 derrota.

Vasco x Vitória: prováveis escalações

Vasco: Léo Jardim; Paulo Henrique, Hugo Moura, Robert Renan e Puma Rodríguez; Cauan Barros, Tchê Tchê e Philippe Coutinho; Rayan, Nuno Moreira e Vegetti. Técnico: Fernando Diniz.

Vitória: Lucas Arcanjo; Lucas Halter, Camutanga e Zé Marcos; Raúl Cáceres, Baralhas, Ronald Lopes, Cantalapiedra e Maykon; Erick e Renato Kayzer. Técnico: Jair Ventura.

FICHA TÉCNICA

Vasco da Gama x EC Vitória

Campeonato Brasileiro (Brasileirão)

Local: Estádio São Januário, no Rio de Janeiro (RJ)

Data/Horário: 05 de outubro de 2025, 16h