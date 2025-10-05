São Paulo x Palmeiras: onde assistir ao vivo e escalações do jogo de hoje (05/10) pelo Brasileirão São Paulo e Palmeiras jogam pelo Campeonato Brasileiro hoje; veja onde assistir ao vivo e o horário Thalles Leal 05.10.25 15h00 O Palmeiras soma 14 pontos a mais que o São Paulo no Brasileirão (X/ @Libertadores) São Paulo x Palmeiras disputam hoje, domingo (05/10), a 27° rodada do Campeonato Brasileiro 2025. O jogo começará às 16h (horário de Brasília), no Estádio Cícero Pompeu de Toledo, o Morumbi, em São Paulo (SP). Confira o horário e onde assistir ao vivo: Onde assistir São Paulo x Palmeiras ao vivo? A partida poderá ser acompanhada ao vivo pela TV Globo, pela GeTV e pelo Premiere, a partir das 16h (horário de Brasília). Como as equipes chegam para o jogo? O Palmeiras acumula no Brasileirão 52 pontos, 16 vitórias, 4 empates, 4 derrotas, 39 gols marcados e 19 gols sofridos. Seus últimos jogos lhe renderam 3 vitórias, 1 empate e 1 derrota. Já o São Paulo soma na competição 38 pontos, 10 vitórias, 8 empates, 8 derrotas, 29 gols marcados e 25 gols sofridos. O time passou por 2 vitórias e 3 derrotas nas últimas rodadas. VEJA MAIS Futebol: veja quem joga hoje, domingo (05/10), horários das partidas e onde assistir ao vivo Séries A e B do Campeonato Brasileiro, La Liga, Série A italiana e outras competições internacionais movimentam o futebol neste domingo Vasco x Vitória: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (05/10) pelo Brasileirão Vasco da Gama e EC Vitória jogam pelo Campeonato Brasileiro hoje; veja onde assistir ao vivo e o horário São Paulo x Palmeiras: prováveis escalações São Paulo: Rafael, Arboleda, Alan Franco (Luiz gustavo) e Sabino; Cédric, Bobadilla, Pablo Maia (Marcos Antônio), Rodriguinho e Enzo Diaz (Wendell); Ferreira e Luciano. Técnico: Hernán Crespo. Palmeiras: Weverton; Giay (Khellven), Gustavo Gómez, Murilo e Piquerez; Aníbal Moreno, Andreas Pereira, Raphael Veiga e Felipe Anderson; Flaco López e Vitor Roque. Técnico: Abel Ferreira. FICHA TÉCNICA São Paulo x Palmeiras Campeonato Brasileiro (Brasileirão) Local: Estádio Cícero Pompeu de Toledo, o Morumbi, em São Paulo (SP) Data/Horário: 05 de outubro de 2025, 16h Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave São Paulo Palmeiras jogos de hoje Brasileirão 2025 COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Futebol . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM FUTEBOL Campeonato Brasileiro São Paulo x Palmeiras: onde assistir ao vivo e escalações do jogo de hoje (05/10) pelo Brasileirão São Paulo e Palmeiras jogam pelo Campeonato Brasileiro hoje; veja onde assistir ao vivo e o horário 05.10.25 15h00 Campeonato Brasileiro Vasco x Vitória: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (05/10) pelo Brasileirão Vasco da Gama e EC Vitória jogam pelo Campeonato Brasileiro hoje; veja onde assistir ao vivo e o horário 05.10.25 15h00 Campeonato Inglês Brentford x City: onde assistir ao vivo e escalações do jogo de hoje (05/10) pela Premier League Brentford e Manchester City jogam pelo Campeonato Inglês hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações da partida 05.10.25 11h30 Campeonato Inglês Newcastle x Nottingham Forest: onde assistir e escalações do jogo hoje (05/10) pela Premier League Newcastle e Nottingham Forest jogam pelo Campeonato Inglês hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações da partida 05.10.25 9h00 MAIS LIDAS EM ESPORTES Futebol Ex-diretor do Paysandu denuncia ‘famílias’ que dominam política e finanças do clube O empresário e ex-diretor Fred Carvalho entrou com ação no Ministério Público, acusando o ex-presidente Maurício Ettinger de gestão temerária, além disso, ele denuncia o uso de 'cabritos' por parte de famílias tradicionais no clube para manipular resultados de eleições 05.10.25 8h00 Futebol Jornalista analisa como será o trabalho de Guto Ferreira no Remo: ‘Encaixa com o elenco’ Mathaus Pauxis detalhou a estreia do novo treinador e os desafios do Leão nas rodadas finais da Série B 05.10.25 8h00 JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, domingo (05/10), horários das partidas e onde assistir ao vivo Séries A e B do Campeonato Brasileiro, La Liga, Série A italiana e outras competições internacionais movimentam o futebol neste domingo 05.10.25 7h00 SERÁ QUE CONSEGUE? Náutico, de Hélio dos Anjos, é lanterna em grupo na Série C, mas ainda pode subir Mesmo em situação delicada, Timbu mantém chance matemática de conquistar o acesso na última rodada do grupo C da Terceirona 05.10.25 9h49