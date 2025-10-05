São Paulo x Palmeiras: onde assistir ao vivo e escalações do jogo de hoje (05/10) pelo Brasileirão

São Paulo x Palmeiras disputam hoje, domingo (05/10), a 27° rodada do Campeonato Brasileiro 2025. O jogo começará às 16h (horário de Brasília), no Estádio Cícero Pompeu de Toledo, o Morumbi, em São Paulo (SP). Confira o horário e onde assistir ao vivo:

Onde assistir São Paulo x Palmeiras ao vivo?

A partida poderá ser acompanhada ao vivo pela TV Globo, pela GeTV e pelo Premiere, a partir das 16h (horário de Brasília).

Como as equipes chegam para o jogo?

O Palmeiras acumula no Brasileirão 52 pontos, 16 vitórias, 4 empates, 4 derrotas, 39 gols marcados e 19 gols sofridos. Seus últimos jogos lhe renderam 3 vitórias, 1 empate e 1 derrota.

Já o São Paulo soma na competição 38 pontos, 10 vitórias, 8 empates, 8 derrotas, 29 gols marcados e 25 gols sofridos. O time passou por 2 vitórias e 3 derrotas nas últimas rodadas.

São Paulo x Palmeiras: prováveis escalações

São Paulo: Rafael, Arboleda, Alan Franco (Luiz gustavo) e Sabino; Cédric, Bobadilla, Pablo Maia (Marcos Antônio), Rodriguinho e Enzo Diaz (Wendell); Ferreira e Luciano. Técnico: Hernán Crespo.

Palmeiras: Weverton; Giay (Khellven), Gustavo Gómez, Murilo e Piquerez; Aníbal Moreno, Andreas Pereira, Raphael Veiga e Felipe Anderson; Flaco López e Vitor Roque. Técnico: Abel Ferreira.

FICHA TÉCNICA

São Paulo x Palmeiras

Campeonato Brasileiro (Brasileirão)

Local: Estádio Cícero Pompeu de Toledo, o Morumbi, em São Paulo (SP)

Data/Horário: 05 de outubro de 2025, 16h