Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Esportes chevron right Futebol chevron right

Vasco x CSA: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (07/08) pela Copa do Brasil

Vasco e CSA jogam pela Copa Brasil hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações

Rafael Lédo
fonte

Vasco e CSA duelam pelo jogo de volta das oitavas de final da Copa do Brasil nesta quinta-feira (07), às 20h (Foto / Matheus Lima / Vasco / Reprodução / Flickr @galeriavasco)

Vasco x CSA disputam hoje, quinta-feira (07/08), o jogo de volta das Oitavas de Final da Copa do Brasil. O jogo será realizado às 20h (horário de Brasília), no Estádio São Januário, no Rio de Janeiro (RJ). Confira as escalações e onde assistir ao vivo: 

Onde assistir Vasco x CSA ao vivo?

A partida poderá ser acompanhada ao vivo pelo SporTV, Premiere e Globoplay, a partir das 20h (horário de Brasília).

Como as equipes chegam para o jogo?

O Vasco iniciou a campanha na Copa do Brasil  na primeira fase, em que derrotou o União Rondonópolis por 3 a 0. Depois, superou o Nova Iguaçu por 3 a 0. Na terceira rodada, eliminou o Operário-PR nos pênaltis por 7 a 6, após dois empates de 1 a 1. São 2 vitórias, 3 empates, 0 derrotas, 8 gols marcados e 2 gols sofridos até o momento.

Já o CSA iniciou na competição na primeira rodada e superou o Boavista por 2 a 0. Depois, superou a Tuna Luso por 5 a 0. Já na terceira rodada, eliminou o Grêmio pelo placar agregado de 3 a 2. São 3 vitórias, 2 empates, 0 derrota, 10 gols marcados e 2 gols sofridos até aqui.

No jogo de ida, os times empataram em 0 a 0, no Estádio Rei Pelé, em Maceió (AL).

VEJA MAIS

image Futebol: veja quem joga hoje, quinta-feira (07/08), horários das partidas e onde assistir ao vivo
Jogos pelo Campeonato Argentino e pela Copa do Brasil movimentam o futebol nesta quinta-feira

Vasco x CSA: prováveis escalações

Vasco: Léo Jardim; Paulo Henrique, Mauricio Lemos, Lucas Freitas e Lucas Piton; Hugo Moura, Tchê Tchê, Rayan, Coutinho e Nuno Moreira; Vegetti. Técnico: Fernando Diniz.

CSA: Gabriel Félix; Felipe Albuquerque, Islan, Betão e Enzo; Camacho, Gustavo Nicola, Bryann, Luciano Naninho e Guilherme Cachoeira; Tiago Marques. Técnico: Márcio Fernandes.

FICHA TÉCNICA
Vasco x CSA
Copa do Brasil
Local: Estádio São Januário, no Rio de Janeiro (RJ)
Data/Horário: 07 de agosto de 2025, 20h

(Escrito por Rafael Lédo, estagiário de Jornalismo, sob supervisão de Vanessa Pinheiro, editora web de Oliberal.com)

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

jogos de hoje

copa do brasil 2025

Vasco

csa
Futebol
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM FUTEBOL

Copa do Brasil

CRB x Cruzeiro: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (07/08) pela Copa do Brasil

CRB e Cruzeiro jogam pela Copa Brasil hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações

07.08.25 20h00

Copa do Brasil

Vasco x CSA: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (07/08) pela Copa do Brasil

Vasco e CSA jogam pela Copa Brasil hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações

07.08.25 19h00

Futebol

Remo mira G4; Paysandu luta para se afastar da lanterna na 21ª rodada da Série B; confira

A dupla Re-Pa pode oscilar até sete posições na tabela de classificação da Segundona

07.08.25 18h18

Série A argentina

San Lorenzo x Vélez Sársfield: onde assistir ao jogo de hoje (07/08) pelo Campeonato Argentino

San Lorenzo e Vélez Sársfield jogam pela Série A argentina hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações do jogo

07.08.25 18h00

MAIS LIDAS EM ESPORTES

Mboko, de 18 anos, surpreende a experiente Osaka e conquista o título em Montreal

07.08.25 23h53

Cruzeiro vence o CRB e se classifica na Copa do Brasil; Vasco também avança às quartas de final

07.08.25 23h27

futebol

Corinthians registra BO após notar sumiço de registros sobre controle de despesas

O desaparecimento dos documentos foi notado por causa dos ofícios recebidos pelo CD para apurar faturas

21.07.25 19h48

REMO

BID 'fura' o Remo e confirma a contratação de zagueiro uruguaio

Jogador foi oficializado no BID no final da tarde desta quinta-feira (7)

07.08.25 18h45

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda