Vasco x CSA: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (07/08) pela Copa do Brasil

Vasco x CSA disputam hoje, quinta-feira (07/08), o jogo de volta das Oitavas de Final da Copa do Brasil. O jogo será realizado às 20h (horário de Brasília), no Estádio São Januário, no Rio de Janeiro (RJ). Confira as escalações e onde assistir ao vivo:

Onde assistir Vasco x CSA ao vivo?

A partida poderá ser acompanhada ao vivo pelo SporTV, Premiere e Globoplay, a partir das 20h (horário de Brasília).

Como as equipes chegam para o jogo?

O Vasco iniciou a campanha na Copa do Brasil na primeira fase, em que derrotou o União Rondonópolis por 3 a 0. Depois, superou o Nova Iguaçu por 3 a 0. Na terceira rodada, eliminou o Operário-PR nos pênaltis por 7 a 6, após dois empates de 1 a 1. São 2 vitórias, 3 empates, 0 derrotas, 8 gols marcados e 2 gols sofridos até o momento.

Já o CSA iniciou na competição na primeira rodada e superou o Boavista por 2 a 0. Depois, superou a Tuna Luso por 5 a 0. Já na terceira rodada, eliminou o Grêmio pelo placar agregado de 3 a 2. São 3 vitórias, 2 empates, 0 derrota, 10 gols marcados e 2 gols sofridos até aqui.

No jogo de ida, os times empataram em 0 a 0, no Estádio Rei Pelé, em Maceió (AL).

Vasco x CSA: prováveis escalações

Vasco: Léo Jardim; Paulo Henrique, Mauricio Lemos, Lucas Freitas e Lucas Piton; Hugo Moura, Tchê Tchê, Rayan, Coutinho e Nuno Moreira; Vegetti. Técnico: Fernando Diniz.

CSA: Gabriel Félix; Felipe Albuquerque, Islan, Betão e Enzo; Camacho, Gustavo Nicola, Bryann, Luciano Naninho e Guilherme Cachoeira; Tiago Marques. Técnico: Márcio Fernandes.

FICHA TÉCNICA

Vasco x CSA

Copa do Brasil

Local: Estádio São Januário, no Rio de Janeiro (RJ)

Data/Horário: 07 de agosto de 2025, 20h

(Escrito por Rafael Lédo, estagiário de Jornalismo, sob supervisão de Vanessa Pinheiro, editora web de Oliberal.com)