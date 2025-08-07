Vasco x CSA: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (07/08) pela Copa do Brasil Vasco e CSA jogam pela Copa Brasil hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações Rafael Lédo 07.08.25 19h00 Vasco e CSA duelam pelo jogo de volta das oitavas de final da Copa do Brasil nesta quinta-feira (07), às 20h (Foto / Matheus Lima / Vasco / Reprodução / Flickr @galeriavasco) Vasco x CSA disputam hoje, quinta-feira (07/08), o jogo de volta das Oitavas de Final da Copa do Brasil. O jogo será realizado às 20h (horário de Brasília), no Estádio São Januário, no Rio de Janeiro (RJ). Confira as escalações e onde assistir ao vivo: Onde assistir Vasco x CSA ao vivo? A partida poderá ser acompanhada ao vivo pelo SporTV, Premiere e Globoplay, a partir das 20h (horário de Brasília). Como as equipes chegam para o jogo? O Vasco iniciou a campanha na Copa do Brasil na primeira fase, em que derrotou o União Rondonópolis por 3 a 0. Depois, superou o Nova Iguaçu por 3 a 0. Na terceira rodada, eliminou o Operário-PR nos pênaltis por 7 a 6, após dois empates de 1 a 1. São 2 vitórias, 3 empates, 0 derrotas, 8 gols marcados e 2 gols sofridos até o momento. Já o CSA iniciou na competição na primeira rodada e superou o Boavista por 2 a 0. Depois, superou a Tuna Luso por 5 a 0. Já na terceira rodada, eliminou o Grêmio pelo placar agregado de 3 a 2. São 3 vitórias, 2 empates, 0 derrota, 10 gols marcados e 2 gols sofridos até aqui. No jogo de ida, os times empataram em 0 a 0, no Estádio Rei Pelé, em Maceió (AL). VEJA MAIS Futebol: veja quem joga hoje, quinta-feira (07/08), horários das partidas e onde assistir ao vivo Jogos pelo Campeonato Argentino e pela Copa do Brasil movimentam o futebol nesta quinta-feira Vasco x CSA: prováveis escalações Vasco: Léo Jardim; Paulo Henrique, Mauricio Lemos, Lucas Freitas e Lucas Piton; Hugo Moura, Tchê Tchê, Rayan, Coutinho e Nuno Moreira; Vegetti. Técnico: Fernando Diniz. CSA: Gabriel Félix; Felipe Albuquerque, Islan, Betão e Enzo; Camacho, Gustavo Nicola, Bryann, Luciano Naninho e Guilherme Cachoeira; Tiago Marques. Técnico: Márcio Fernandes. FICHA TÉCNICA Vasco x CSA Copa do Brasil Local: Estádio São Januário, no Rio de Janeiro (RJ) Data/Horário: 07 de agosto de 2025, 20h (Escrito por Rafael Lédo, estagiário de Jornalismo, sob supervisão de Vanessa Pinheiro, editora web de Oliberal.com) Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave jogos de hoje copa do brasil 2025 Vasco csa COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Futebol . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM FUTEBOL Copa do Brasil CRB x Cruzeiro: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (07/08) pela Copa do Brasil CRB e Cruzeiro jogam pela Copa Brasil hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações 07.08.25 20h00 Copa do Brasil Vasco x CSA: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (07/08) pela Copa do Brasil Vasco e CSA jogam pela Copa Brasil hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações 07.08.25 19h00 Futebol Remo mira G4; Paysandu luta para se afastar da lanterna na 21ª rodada da Série B; confira A dupla Re-Pa pode oscilar até sete posições na tabela de classificação da Segundona 07.08.25 18h18 Série A argentina San Lorenzo x Vélez Sársfield: onde assistir ao jogo de hoje (07/08) pelo Campeonato Argentino San Lorenzo e Vélez Sársfield jogam pela Série A argentina hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações do jogo 07.08.25 18h00 MAIS LIDAS EM ESPORTES Mboko, de 18 anos, surpreende a experiente Osaka e conquista o título em Montreal 07.08.25 23h53 Cruzeiro vence o CRB e se classifica na Copa do Brasil; Vasco também avança às quartas de final 07.08.25 23h27 futebol Corinthians registra BO após notar sumiço de registros sobre controle de despesas O desaparecimento dos documentos foi notado por causa dos ofícios recebidos pelo CD para apurar faturas 21.07.25 19h48 REMO BID 'fura' o Remo e confirma a contratação de zagueiro uruguaio Jogador foi oficializado no BID no final da tarde desta quinta-feira (7) 07.08.25 18h45