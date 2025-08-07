Futebol: veja quem joga hoje, quinta-feira (07/08), horários das partidas e onde assistir ao vivo Jogos pelo Campeonato Argentino e pela Copa do Brasil movimentam o futebol nesta quinta-feira Rafael Lédo 07.08.25 7h00 Jogos pelo Campeonato Argentino e pela Copa do Brasil movimentam o futebol nesta quinta-feira (07) (Foto / Matheus Lima / Vasco / Reprodução / Flickr @galeriavasco) Os jogos de hoje, deste quinta-feira (07/08), incluem partidas pelo Campeonato Argentino e Copa do Brasil. Às 20h, o Vasco enfrentará o CSA pela Copa do Brasil. Mais tarde, às 21h, o CRB enfrentará o Cruzeiro pela mesma competição. Veja horários e onde assistir ao vivo os jogos de futebol de hoje Campeonato Argentino San Lorenzo x Vélez Sársfield - 19h - ESPN 4 e Disney+ Copa do Brasil Vasco x CSA - 20h - SporTV, Premiere e Globoplay CRB x Cruzeiro - 21h - Prime Vídeo Onde assistir ao jogo de San Lorenzo e Vélez Sársfield; veja o horário O jogo entre San Lorenzo x Vélez Sársfield terá transmissão ao vivo pela ESPN 4 e Disney+, às 19h. Onde assistir ao jogo de Vasco e CSA; veja o horário O jogo entre Vasco x CSA terá transmissão ao vivo pelo SporTV, Premiere e Globoplay, às 20h. Onde assistir ao jogo de CRB e Cruzeiro; veja o horário O jogo entre CRB x Cruzeiro terá transmissão ao vivo pelo Prime Vídeo, às 21h. Quais jogos vão passar ao vivo na Globo hoje? Nenhum jogo vai passar na Globo nesta quinta-feira. Quais jogos vão passar ao vivo no SBT hoje? Nenhum jogo vai passar no SBT nesta quinta-feira. Quais jogos vão passar ao vivo na Record hoje? Nenhum jogo vai passar na Record nesta quinta-feira. Quais jogos vão passar ao vivo na Band hoje? Nenhum jogo vai passar na Band nesta quinta-feira. Quais jogos vão passar ao vivo na TV fechada? Bandsports Nenhum jogo vai passar na Bandsports nesta quinta-feira. TNT Nenhum jogo vai passar na TNT nesta quinta-feira. ESPN 19h - San Lorenzo x Vélez Sársfield - Campeonato Argentino SporTV 20h - Vasco x CSA - Copa do Brasil Onde assistir e quais jogos vão passar ao vivo e online hoje? HBO Max Nenhum jogo vai passar na HBO Max nesta quinta-feira. Disney+ 19h - San Lorenzo x Vélez Sársfield - Campeonato Argentino Premiere 20h - Vasco x CSA - Copa do Brasil DAZN Nenhum jogo vai passar no DAZN nesta quinta-feira. OneFootball Nenhum jogo vai passar no OneFootball nesta quinta-feira. Paramount+ Nenhum jogo vai passar na Paramount+ nesta quinta-feira. Nosso Futebol (SportyNet) Nenhum jogo vai passar no Nosso Futebol (SportyNet) nesta quinta-feira. (Escrito por Rafael Lédo, estagiário de Jornalismo, sob supervisão de Vanessa Pinheiro, editora web de Oliberal.com) Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave jogos de hoje Onde assistir quais jogos vão passar ao vivo COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Futebol . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM FUTEBOL Copa do Brasil CRB x Cruzeiro: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (07/08) pela Copa do Brasil CRB e Cruzeiro jogam pela Copa Brasil hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações 07.08.25 20h00 Copa do Brasil Vasco x CSA: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (07/08) pela Copa do Brasil Vasco e CSA jogam pela Copa Brasil hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações 07.08.25 19h00 Futebol Remo mira G4; Paysandu luta para se afastar da lanterna na 21ª rodada da Série B; confira A dupla Re-Pa pode oscilar até sete posições na tabela de classificação da Segundona 07.08.25 18h18 Série A argentina San Lorenzo x Vélez Sársfield: onde assistir ao jogo de hoje (07/08) pelo Campeonato Argentino San Lorenzo e Vélez Sársfield jogam pela Série A argentina hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações do jogo 07.08.25 18h00 MAIS LIDAS EM ESPORTES Mboko, de 18 anos, surpreende a experiente Osaka e conquista o título em Montreal 07.08.25 23h53 Cruzeiro vence o CRB e se classifica na Copa do Brasil; Vasco também avança às quartas de final 07.08.25 23h27 futebol Corinthians registra BO após notar sumiço de registros sobre controle de despesas O desaparecimento dos documentos foi notado por causa dos ofícios recebidos pelo CD para apurar faturas 21.07.25 19h48 REMO BID 'fura' o Remo e confirma a contratação de zagueiro uruguaio Jogador foi oficializado no BID no final da tarde desta quinta-feira (7) 07.08.25 18h45