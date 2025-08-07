Capa Jornal Amazônia
O Liberal chevron right Esportes chevron right Futebol chevron right

Futebol: veja quem joga hoje, quinta-feira (07/08), horários das partidas e onde assistir ao vivo

Jogos pelo Campeonato Argentino e pela Copa do Brasil movimentam o futebol nesta quinta-feira

Rafael Lédo
fonte

Jogos pelo Campeonato Argentino e pela Copa do Brasil movimentam o futebol nesta quinta-feira (07) (Foto / Matheus Lima / Vasco / Reprodução / Flickr @galeriavasco)

Os jogos de hoje, deste quinta-feira (07/08), incluem partidas pelo Campeonato Argentino e Copa do Brasil. Às 20h, o Vasco enfrentará o CSA pela Copa do Brasil. Mais tarde, às 21h, o CRB enfrentará o Cruzeiro pela mesma competição.

Veja horários e onde assistir ao vivo os jogos de futebol de hoje

Campeonato Argentino

  1. San Lorenzo x Vélez Sársfield - 19h - ESPN 4 e Disney+

Copa do Brasil

  1. Vasco x CSA - 20h - SporTV, Premiere e Globoplay
  2. CRB x Cruzeiro - 21h - Prime Vídeo

Onde assistir ao jogo de San Lorenzo e Vélez Sársfield; veja o horário

O jogo entre San Lorenzo x Vélez Sársfield terá transmissão ao vivo pela ESPN 4 e Disney+, às 19h.

Onde assistir ao jogo de Vasco e CSA; veja o horário

O jogo entre Vasco x CSA terá transmissão ao vivo pelo SporTV, Premiere e Globoplay, às 20h.

Onde assistir ao jogo de CRB e Cruzeiro; veja o horário

O jogo entre CRB x Cruzeiro terá transmissão ao vivo pelo Prime Vídeo, às 21h.

Quais jogos vão passar ao vivo na Globo hoje?

Nenhum jogo vai passar na Globo nesta quinta-feira.

Quais jogos vão passar ao vivo no SBT hoje?

Nenhum jogo vai passar no SBT nesta quinta-feira.

Quais jogos vão passar ao vivo na Record hoje?

Nenhum jogo vai passar na Record nesta quinta-feira.

Quais jogos vão passar ao vivo na Band hoje?

Nenhum jogo vai passar na Band nesta quinta-feira.

Quais jogos vão passar ao vivo na TV fechada?

Bandsports

Nenhum jogo vai passar na Bandsports nesta quinta-feira.

TNT

Nenhum jogo vai passar na TNT nesta quinta-feira.

ESPN

  1. 19h - San Lorenzo x Vélez Sársfield - Campeonato Argentino

SporTV

  1. 20h - Vasco x CSA - Copa do Brasil

Onde assistir e quais jogos vão passar ao vivo e online hoje?

HBO Max

 Nenhum jogo vai passar na HBO Max nesta quinta-feira.

Disney+

  1. 19h - San Lorenzo x Vélez Sársfield - Campeonato Argentino

Premiere

  1. 20h - Vasco x CSA - Copa do Brasil

DAZN

Nenhum jogo vai passar no DAZN nesta quinta-feira.

OneFootball

Nenhum jogo vai passar no OneFootball nesta quinta-feira.

Paramount+

Nenhum jogo vai passar na Paramount+ nesta quinta-feira.

Nosso Futebol (SportyNet)

Nenhum jogo vai passar no Nosso Futebol (SportyNet) nesta quinta-feira.

(Escrito por Rafael Lédo, estagiário de Jornalismo, sob supervisão de Vanessa Pinheiro, editora web de Oliberal.com)

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

jogos de hoje

Onde assistir

quais jogos vão passar ao vivo
Futebol
.
ÚLTIMAS EM FUTEBOL

Copa do Brasil

CRB x Cruzeiro: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (07/08) pela Copa do Brasil

CRB e Cruzeiro jogam pela Copa Brasil hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações

07.08.25 20h00

Copa do Brasil

Vasco x CSA: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (07/08) pela Copa do Brasil

Vasco e CSA jogam pela Copa Brasil hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações

07.08.25 19h00

Futebol

Remo mira G4; Paysandu luta para se afastar da lanterna na 21ª rodada da Série B; confira

A dupla Re-Pa pode oscilar até sete posições na tabela de classificação da Segundona

07.08.25 18h18

Série A argentina

San Lorenzo x Vélez Sársfield: onde assistir ao jogo de hoje (07/08) pelo Campeonato Argentino

San Lorenzo e Vélez Sársfield jogam pela Série A argentina hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações do jogo

07.08.25 18h00

MAIS LIDAS EM ESPORTES

Mboko, de 18 anos, surpreende a experiente Osaka e conquista o título em Montreal

07.08.25 23h53

Cruzeiro vence o CRB e se classifica na Copa do Brasil; Vasco também avança às quartas de final

07.08.25 23h27

futebol

Corinthians registra BO após notar sumiço de registros sobre controle de despesas

O desaparecimento dos documentos foi notado por causa dos ofícios recebidos pelo CD para apurar faturas

21.07.25 19h48

REMO

BID 'fura' o Remo e confirma a contratação de zagueiro uruguaio

Jogador foi oficializado no BID no final da tarde desta quinta-feira (7)

07.08.25 18h45

