Vasco homenageia Círio de Nazaré com patch especial na camisa contra o Palmeiras

O Vasco segue homenageando Nossa Senhora de Nazaré. Após lançar uma camisa oficial do Círio e tornar-se o primeiro clube fora do Pará a ter uma camisa alusiva à festa religiosa, o Gigante da Colina fará outra homenagem à Nazinha, na noite desta quarta-feira (01), no jogo contra o Palmeiras-SP, pelo Brasileirão.

A equipe cruzmaltina entrará em campo com um patch na camisa, em homenagem ao Círio de Nazaré. O patch estará no centro da camisa e consta com a imagem de Nossa Senhora de Nazaré, a cruz de malta e a corda do Círio, um dos principais elementos da festa e a frase “Círio de Nazaré.

Patch do Círio de Nazaré na camisda do Vasco na partida contra o Palmeiras (Matheus Lima / Vasco da Gama)

O lançamento da camisa do Vasco em alusão ao Círio de Nazaré ocorreu no mês passado, em Belém, ao lado do Remo, Paysandu e Tuna Luso. A camisa do Vascão teve o primeiro lote todo vendido em menos de 24 horas.

