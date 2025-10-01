Vasco homenageia Círio de Nazaré com patch especial na camisa contra o Palmeiras O Clube de Regatas Vasco da Gama foi o primeiro clube fora do Pará a fazer uma camisa em homenagem ao Círio de Nazaré Fábio Will 01.10.25 18h03 Camisa do Vasco contra o Palmeiras terá patch especial do Círio de Nazaré (Matheus Lima / Vasco da Gama) O Vasco segue homenageando Nossa Senhora de Nazaré. Após lançar uma camisa oficial do Círio e tornar-se o primeiro clube fora do Pará a ter uma camisa alusiva à festa religiosa, o Gigante da Colina fará outra homenagem à Nazinha, na noite desta quarta-feira (01), no jogo contra o Palmeiras-SP, pelo Brasileirão. A equipe cruzmaltina entrará em campo com um patch na camisa, em homenagem ao Círio de Nazaré. O patch estará no centro da camisa e consta com a imagem de Nossa Senhora de Nazaré, a cruz de malta e a corda do Círio, um dos principais elementos da festa e a frase “Círio de Nazaré. VEJA MAIS Vasco faz história e lança camisa do Círio de Nazaré 2025 em Belém Cruz-maltino é o primeiro clube fora do Pará a integrar a homenagem à padroeira do Pará Em poucas horas, camisa do Vasco em homenagem ao Círio de Nazaré esgota em Belém Camisa oficial do Vasco em homenagem à Nossa Senhora de Nazaré foi sucesso de vendas. Lote extra é aguardado pela Diretoria da festa, mas sem prazo de chegada Vasco anuncia venda on-line de camisas em homenagem ao Círio de Nazaré Lançamento celebra a devoção e a tradição do Círio, com distribuição nacional e frete gratuito para Belém Patch do Círio de Nazaré na camisda do Vasco na partida contra o Palmeiras (Matheus Lima / Vasco da Gama) O lançamento da camisa do Vasco em alusão ao Círio de Nazaré ocorreu no mês passado, em Belém, ao lado do Remo, Paysandu e Tuna Luso. A camisa do Vascão teve o primeiro lote todo vendido em menos de 24 horas. Ver essa post no Instagram Uma publicação compartilhada por oliberal.com (@oliberal)Onde comprar a camisa do Vasco em homenagem ao Círio? As camisa do clube carioca são vendidas no valor de R$199,90 e estão disponíveis nas Lojas Gigante da Colina espalhadas pelo Brasil, além do site www.vascoboutique.com.br/casual/camisa-vasco-cirio-de-nazare-masculina Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave esportes esporte vasco camisa do vasco vasco círio círio de nazaré COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Futebol . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM FUTEBOL Campeonato Brasileiro Santos x Grêmio: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (01/10) pelo Brasileirão Santos e Grêmio jogam pelo Campeonato Brasileiro hoje; veja onde assistir ao vivo e o horário 01.10.25 18h30 Campeonato Brasileiro Botafogo x Bahia: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (01/10) pelo Brasileirão Botafogo e Bahia jogam pelo Campeonato Brasileiro hoje; veja onde assistir ao vivo e o horário 01.10.25 18h30 Futebol Vasco homenageia Círio de Nazaré com patch especial na camisa contra o Palmeiras O Clube de Regatas Vasco da Gama foi o primeiro clube fora do Pará a fazer uma camisa em homenagem ao Círio de Nazaré 01.10.25 18h03 Campeonato Brasileiro Palmeiras x Vasco: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (01/10) pelo Brasileirão Palmeiras e Vasco da Gama jogam pelo Campeonato Brasileiro hoje; veja onde assistir ao vivo e o horário 01.10.25 18h00 MAIS LIDAS EM ESPORTES JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, quarta-feira (01/10), horários das partidas e onde assistir ao vivo Brasileirão e Champions League movimentam o futebol nesta quarta-feira 01.10.25 7h00 TRETA Dirigente do Paysandu entrega cargo após afirmar que foi agredido durante protesto Em uma gravação é possível ver que um torcedor empurra levemente André Martha 30.09.25 21h44 Futebol Nova audiência entre Hélio dos Anjos e Paysandu termina com multa por misoginia; entenda O processo movido pelo treinador contra o seu ex-clube ganhou novos contornos em audiência nesta terça-feira (30) 30.09.25 18h35 Futebol Retorno da Copa Norte: saiba formato da competição que fará parte da Copa Verde Competição terá início em 23 de março de 2026 e a final está marcada para 7 de junho de 2026 01.10.25 12h14