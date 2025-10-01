Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Esportes chevron right Futebol chevron right

Vasco homenageia Círio de Nazaré com patch especial na camisa contra o Palmeiras

O Clube de Regatas Vasco da Gama foi o primeiro clube fora do Pará a fazer uma camisa em homenagem ao Círio de Nazaré

Fábio Will
fonte

Camisa do Vasco contra o Palmeiras terá patch especial do Círio de Nazaré (Matheus Lima / Vasco da Gama)

O Vasco segue homenageando Nossa Senhora de Nazaré. Após lançar uma camisa oficial do Círio e tornar-se o primeiro clube fora do Pará a ter uma camisa alusiva à festa religiosa, o Gigante da Colina fará outra homenagem à Nazinha, na noite desta quarta-feira (01), no jogo contra o Palmeiras-SP, pelo Brasileirão.

A equipe cruzmaltina entrará em campo com um patch na camisa, em homenagem ao Círio de Nazaré. O patch estará no centro da camisa e consta com a imagem de Nossa Senhora de Nazaré, a cruz de malta e a corda do Círio, um dos principais elementos da festa e a frase “Círio de Nazaré.

VEJA MAIS

image Vasco faz história e lança camisa do Círio de Nazaré 2025 em Belém
Cruz-maltino é o primeiro clube fora do Pará a integrar a homenagem à padroeira do Pará

image Em poucas horas, camisa do Vasco em homenagem ao Círio de Nazaré esgota em Belém
Camisa oficial do Vasco em homenagem à Nossa Senhora de Nazaré foi sucesso de vendas. Lote extra é aguardado pela Diretoria da festa, mas sem prazo de chegada

image Vasco anuncia venda on-line de camisas em homenagem ao Círio de Nazaré
Lançamento celebra a devoção e a tradição do Círio, com distribuição nacional e frete gratuito para Belém

image Patch do Círio de Nazaré na camisda do Vasco na partida contra o Palmeiras (Matheus Lima / Vasco da Gama)

O lançamento da camisa do Vasco em alusão ao Círio de Nazaré ocorreu no mês passado, em Belém, ao lado do Remo, Paysandu e Tuna Luso. A camisa do Vascão teve o primeiro lote todo vendido em menos de 24 horas.

Onde comprar a camisa do Vasco em homenagem ao Círio?

As camisa do clube carioca são vendidas no valor de R$199,90 e estão disponíveis nas Lojas Gigante da Colina espalhadas pelo Brasil, além do site www.vascoboutique.com.br/casual/camisa-vasco-cirio-de-nazare-masculina

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

esportes

esporte

vasco

camisa do vasco

vasco círio

círio de nazaré
Futebol
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM FUTEBOL

Campeonato Brasileiro

Santos x Grêmio: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (01/10) pelo Brasileirão

Santos e Grêmio jogam pelo Campeonato Brasileiro hoje; veja onde assistir ao vivo e o horário

01.10.25 18h30

Campeonato Brasileiro

Botafogo x Bahia: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (01/10) pelo Brasileirão

Botafogo e Bahia jogam pelo Campeonato Brasileiro hoje; veja onde assistir ao vivo e o horário

01.10.25 18h30

Futebol

Vasco homenageia Círio de Nazaré com patch especial na camisa contra o Palmeiras

O Clube de Regatas Vasco da Gama foi o primeiro clube fora do Pará a fazer uma camisa em homenagem ao Círio de Nazaré

01.10.25 18h03

Campeonato Brasileiro

Palmeiras x Vasco: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (01/10) pelo Brasileirão

Palmeiras e Vasco da Gama jogam pelo Campeonato Brasileiro hoje; veja onde assistir ao vivo e o horário

01.10.25 18h00

MAIS LIDAS EM ESPORTES

JOGOS DE HOJE

Futebol: veja quem joga hoje, quarta-feira (01/10), horários das partidas e onde assistir ao vivo

Brasileirão e Champions League movimentam o futebol nesta quarta-feira

01.10.25 7h00

TRETA

Dirigente do Paysandu entrega cargo após afirmar que foi agredido durante protesto

Em uma gravação é possível ver que um torcedor empurra levemente André Martha

30.09.25 21h44

Futebol

Nova audiência entre Hélio dos Anjos e Paysandu termina com multa por misoginia; entenda

O processo movido pelo treinador contra o seu ex-clube ganhou novos contornos em audiência nesta terça-feira (30)

30.09.25 18h35

Futebol

Retorno da Copa Norte: saiba formato da competição que fará parte da Copa Verde

Competição terá início em 23 de março de 2026 e a final está marcada para 7 de junho de 2026

01.10.25 12h14

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda