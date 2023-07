Vasco acerta com Bruno Praxedes até dezembro; clube briga para não cair para a Série B

O meio-campista Bruno Praxedes vestirá a camisa do Vasco pelo restante da temporada. Ele chega emprestado do Bragantino e poderá ser comprado no final da temporada pelo valor de 5 milhões de euros, cerca de R$26,1 milhões.

Praxedes faz parte de uma lista de reforços a serem anunciados pelo Vasco nos próximos dias. Além do meio-campista, a equipe também contará com o meia Paulinho Paula, que jogava pelo Al-Shabab do Campeonato Saudita, e o lateral Jefferson, que estava no Atlético-GO.

Praxedes já se apresentou no CT Moacyr Barbosa e treinou na academia do clube ao lado do novo companheiro de equipe, Paulinho Paula. Espera-se que o meio-campista, que tem vínculo com o Bragantino até 2026, jogue contra o Corinthians na próxima rodada do Brasileirão, a ser disputada no sábado (29).

Reforços na luta para não cair

O Vasco vem realizando a contratação de diversos reforços para melhorar o elenco que faz a pior campanha das séries A, B e C do Campeonato Brasileiro. A equipe é lanterna do Brasileirão, com apenas nove pontos, e corre o risco de cair para a Série B caso mantenha os resultados negativos.

Além dos três jogadores citados anteriormente, o clube ainda está em busca de outros dois reforços: o centroavante Sebástian Ferreira, hoje no Houston Dynamo, e o atacante Michael Santos, do Talleres.

(Estagiário Gabriel Mansur, sob supervisão do editor executivo de OLiberal.com, Carlos Fellip)