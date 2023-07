Vasco negocia com Talleres para contratação de Michael Santos

Vasco está em negociação com Talleres para contratação do atacante Michael Santos. A vontade do jogador pode favorecer o time carioca e, segundo o presidente do clube argentino em entrevista para o ge, eles estão muito próximos de um acordo. A expectativa é que os clubes cheguem a um entendimento em breve.

Inicialmente, o Vasco havia descartado negociações do tipo durante a janela, porém o Talleres só aceita vender o atacante. Porém, a situação pode ser amenizada com a entrada do dinheiro da venda de Pedro Raul ao Toluca, do México, no valor de US$ 5 milhões (R$ 26,9 milhões).

Além de Michael Santos, o Vasco também tem interesse em Abel Hernández, mas o Peñarol-URU afirmou que não pretende liberar o centroavante. Diante disso, o clube brasileiro iniciou negociações com o Talleres, que demonstrou disposição para negociar.

Na atual temporada, Michael Santos demonstrou grande desempenho, marcando 13 gols em 24 partidas pelo clube argentino. O jogador é o artilheiro do Campeonato Argentino de 2023, empatado com Pablo Vegetti, do Belgrano, ambos com 13 gols até o momento.

*(Hannah Franco, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Felipe Saraiva, editor web de OLiberal.com)