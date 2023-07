Série A: campanha do Vasco é a pior da história e supera marcas negativas

Já se passaram 14 rodadas da Série A do Campeonato Brasileiro, e o Vasco da Gama tem feito uma péssima campanha na primeira fase da competição, superando marcas negativas históricas, mostrando que mesmo com o investimento milionário do começo do ano, ainda não engrenou no torneio.

Foram R$ 100 milhões investidos em contratações no início do ano, o maior da história da equipe cruz-maltina, e mesmo assim a equipe continua na zona de rebaixamento, como o penúltimo colocado da tabela, com apenas nove pontos, empatado com o lanterna América-MG.



O próprio clube reconhece o mau momento, em uma entrevista no último sábado (8), o diretor Paulo Bracks declarou que a campanha do Vasco é ‘inadmissível’ e ‘inaceitável’ e prometeu um novo treinador, que seria o argentino Gustavo Alfaro, com quem estão em negociação.

“O sentimento é de muita vergonha. Eu estou, e todos no vestiário também. Com raiva, frustrados, não tem inércia aqui. Os resultados são inadmissíveis, inaceitáveis. 14ª rodada e vamos ter que traçar uma linha. O passado não vai mudar, mas nosso futuro está intacto e vamos fazer diferente. Na próxima semana teremos um novo comando técnico, vamos anunciar no momento oportuno”, afirmou.

Com ajuda do programa Espião Estatístico, o ge fez o levantamento das 10 marcas mais alarmantes na campanha do Vasco no Brasileirão 2023.

Confira:

Vasco tem seu pior início da história do Brasileirão em 14 rodadas (9 pontos) Pior início do Vasco como mandante na história do Brasileirão (considerando 7 primeiros jogos em casa) Pior início do Vasco jogando em São Januário na história do Brasileirão (considerando 4 primeiros jogos no estádio) Pior aproveitamento do Vasco na era dos pontos corridos (21%) Menor número de vitórias do Vasco em 14 rodadas nos pontos corridos (2) Maior número de derrotas do Vasco em 14 rodadas nos pontos corridos (9) Primeira vez na história do Brasileiro que o Vasco não faz gol nos quatro primeiros jogos em São Januário Igualou a marca de 2008 (até então a pior nos pontos corridos) e sofreu gols em 13 dos primeiros 14 jogos do Brasileiro 2º pior saldo de gols do Vasco em 14 rodadas nos pontos corridos (-12), atrás apenas de 2015 (-15) 3º maior número de gols sofridos do Vasco em 14 rodadas nos pontos corridos (23), atrás apenas de 2005 (31) e 2017 (24)