Vasco mira em três nomes para ser o novo técnico do time; veja quem são

Ainda nesta semana o Vasco deve fechar com um novo técnico após duas semanas da demissão de Maurício Barbieri. O diretor-executivo Paulo Bracks está em São Paulo e possui três nomes para por na mesa: Paulo Pezzolano, Rogério Ceni e Roger Machado.

A ideia de ter um treinador estrangeiro agrada à Sociedade Anônima do Futebol (SAF), ainda mais com experiência no futebol brasileiro. Neste caso, Paulo Pezzolano sai em vantagem. Comandando atualmente o clube espanhol Valladolid e tendo passagem no Cruzeiro, o uruguaio é um forte nome, porém, não é uma negociação fácil.

VEJA MAIS

Dos três sondados, é o único com compromisso contratual até junho de 2024 com o clube Valladolid, da Espanha. Segundo o ge, houve um primeiro contato, mas o Vasco nega e não comenta sobre a busca por um novo treinador. O clube, no entanto, só pretende se pronunciar após definir a contratação de seu novo técnico. Confira alguns nomes mirados para o cargo:

Paulo Pezzolano

Paulo Pezzolano tem 40 anos e iniciou a carreira como treinador no futebol uruguaio, tendo passagens pelos times Valladolid (atual) o clube mexicano Pachuca (2019-2021), o brasileiro Cruzeiro (2022-2023), quem levou ao título da Série B em 2022 e teve o trabalho muito elogiado.

Uruguaio que levou o Cruzeiro ao título da Série B em 2022, Pezzolano é um forte nome sondado (Reprodução / Valladolid)

Rogério Ceni

Internamente, Rogério Ceni é outro nome com boas avaliações. O ex-técnico do São Paulo de 50 anos vem sendo analisado e agrada o fato de ter passado por grandes clubes, como, além do clube paulista, Fortaleza (2018-2020), Cruzeiro (2019), Flamengo (2020-2021)

Desde a demissão de Barbieri, o ex-técnico do São Paulo vem sendo analisado. Seu trabalho de campo agrada e também o fato de ter passado por grandes clubes. A gestão de elenco, no entanto, é algo que gera dúvidas.

Rogério Ceni é outro nome na mira do Vasco (Rubens Chiri / saopaulofc.net)

Roger Machado

Roger Machado, de 48 anos, é outro treinador que o Vasco está mirando para comandar o time. Trabalhou no Grêmio de 2015 a 2016 e voltou ao clube sulista em 2022. Machado possui passagens também pelo Atlético Mineiro (2016-2017), Palmeiras (2017-2018), Bahia (2019-2020)

Roger Machado é alternativa do Vasco (Reprodução / Fluminense FC)

(*Gabriel Bentes, estagiário sob supervisão de Carlos Fellip, editor executivo de OLiberal.com)