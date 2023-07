Acertado com o Vasco, Medel recebe homenagens do Bologna

De saída da Itália e a caminho do Vasco, o chileno Gary Medel foi homenageado pelo ex-time, Bologna, nesta segunda-feira (03). A despedida do volante foi marcada com uma dedicatória do clube italiano nas redes sociais.

Compartilhado nos perfis oficiais do time, o vídeo apresenta um compilado dos momentos de Medel no time, destacando a raça, entrega do chileno e as palavras de liderança no vestiário. Um dos momentos marcantes de Gary foi a disputa de cabeça com Ibrahimovic na partida contra o Milan, no ano passado. A inesquecível cena dos atletas saindo do campo sangrando, também aparece na dedicatória.

Gary estava no clube italiano desde 2019, onde disputou 101 partidas pelo clube. Após o fim do contrato com o Bologna, Medel está livre no mercado e deve chegar ao Rio de Janeiro nesta semana para realizar exames e assinar contrato com o Vasco até dezembro de 2024.

O volante de 35 anos é capitão e jogador com mais jogos pela seleção chilena, colecionando 155 partidas vestindo a camisa do país.

(Beatriz Moura, estagiária sob supervisão do editor web de OLiberal.com, Felipe Saraiva)