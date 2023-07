Ídolo de Vasco e Cruzeiro, zagueiro Dedé anuncia aposentadoria aos 35 anos

O zagueiro Dedé, conhecido por suas passagens marcantes no Vasco e Cruzeiro, divulgou nesta terça-feira (4) que decidiu encerrar a carreira de jogador profissional. Aos 35 anos, Dedé utilizou suas redes sociais para compartilhar a notícia.

A última partida profissional de Dedé ocorreu quando ele defendia o Athletico Paranaense. Ele vestiu a camisa rubro-negra apenas uma vez, no jogo contra o Tocantinópolis, pela Copa do Brasil de 2022.

Desde que rescindiu seu contrato com a equipe paranaense em agosto do ano passado, o jogador se manteve em forma por conta própria e recebeu algumas propostas para continuar jogando. No entanto, nenhuma delas o empolgou o suficiente, levando-o a optar pelo encerramento de sua carreira.

Passagens por Vasco e Cruzeiro

Dedé despontou no cenário brasileiro pelo Vasco, onde conquistou a Copa do Brasil de 2011 e recebeu o apelido de "mito" pelos torcedores. No Gigante da Colina ele também conseguiu a primeira convocação para a Seleção Brasileira.

Em seguida, o zagueiro acertou sua transferência para o Cruzeiro, onde acumulou títulos nacionais. Dedé sagrou-se bicampeão do Campeonato Brasileiro em 2013 e 2014, além de ter conquistado a Copa do Brasil em 2017 e 2018.

Após várias temporadas na Raposa, Dedé passou a lidar com lesões graves e teve uma saída tumultuada após entrar em litígio com o clube.

Após sua saída conturbada do Cruzeiro, o jogador teve passagens apagadas pela Ponte Preta e pelo Athletico Paranaense.