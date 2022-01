Ponte Preta anuncia contratação do zagueiro Dedé, ex-Cruzeiro

A Ponte Preta anunciou na tarde desta quarta-feira (5) a contratação do zagueiro Dedé. O jogador, que foi bicampeão brasileiro com o Cruzeiro, estava sem atuar há quase dois anos tratando uma lesão.

Dedé já passou por exames médicos na Macaca e realizou os primeiros treinos físicos no clube. Pela equipe do interior de São Paulo, o zagueiro deve disputar o Campeonato Paulista, Copa do Brasil e a Série B do Brasileirão.

Antes de ser anunciado pela Ponte, Dedé estava na mira do Botafogo-RJ. O jogador chegou a fazer exames médicos no clube carioca para assinar um contrato de produtividade até o fim do Campeonato Carioca de 2022. No entanto, a negociação não vingou.

Dedé é um jogador vitorioso no futebol brasileiro. Aos 33 anos, o zagueiro tem passagens pelo Volta Redonda, Vasco e Cruzeiro. Ele já conquistou dois Brasileirões e três Copas do Brasil.