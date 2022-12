Fim da carreira? Zagueiro Dedé, ex-Vasco e Seleção Brasileira, pensa em aposentadoria no futebol

O zagueiro Dedé, de 34 anos, cogita encerrar a carreira. O jogador estava no “Jogo das Estrelas”, organizado por Zico, no Maracanã, na noite de ontem e Dedé admitiu em parar de atuar na temporada de 2023.

“Estou pensando em dar uma descansada no corpo, passei por bastantes coisas graves. Mesmo me sentindo bem, ainda estou querendo me animar a pensar em jogar um campeonato de alto nível. Bem eu estou, mas existe essa dúvida ainda”, falou.

O jogador sofreu com contusões nos últimos anos e passou por cirurgias no joelho, porém, não conseguiu retornar ao futebol no mesmo nível, e pouco atuou nas últimas temporadas. O último ano em que jogou o ano inteiro foi em 2019, pelo Cruzeiro-MG. O jogador informou que vem conversando com familiares e que está mais pensativo em relação à carreira.

“Não sei, estou na dúvida, conversando muito com a família, curtindo muito a família, minha casa. Eu estou muito bem, mas a gente chega numa certa idade que fica mais pensativo no que faz e no que não faz"

Dedé afirmou que a possibilidade de encerrar a carreira não é pelo medo de uma nova lesão, mas atribuiu a situação à experiência e convivência com a família, que o deixou mais pensativo no futuro como atleta.

"Não. É mais a vida, a saúde mesmo, aproveitar a vida pós-futebol. Tenho que saber onde parar, o que vai acontecer comigo, se estou preparado para isso. Estou treinando, estou bem, continuo no mesmo nível dos últimos jogos, mas perto da família você fica um pouco mais pensativo, mais experiente, você tende a pensar um pouco mais no que fazer no futuro”, finalizou.

O último jogo de Dedé foi no dia 10 de maio, pela Copa do Brasil, atuando pelo Athletico-PR, no jogo entre Furacão x Tocantinópolis-TO.