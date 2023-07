Carga com novas camisas do Vasco é assaltada no Rio de Janeiro

Uma carga com novas camisas do Vasco foi roubada no Rio de Janeiro. As peças são distribuídas pela Kappa, fornecedora de material esportivo do clube e a previsão é que os uniformes sejam repostos na próxima semana. O crime ocorreu nesta quinta-feira (21).

Segundo informações, a carga foi abordada por criminosos na Avenida Brasil, em um trecho próximo à entrada do Complexo da Maré. O uniforme lançado pelo time na quarta-feira (20) é a última camisa para o final da temporada de 2023. Na cor preta, a camisa tem estreia marcada para este domingo (23), em uma partida contra o Athletico-PR.

Imagens das camisas à venda com preços inferiores ao original já estão circulando pelas redes sociais. O incidente também aconteceu com o Flamengo no ano passado durante um transporte com itens do clube de São Paulo para o Rio de Janeiro.

(Beatriz Moura, estagiária sob supervisão do editor web de OLiberal.com, Ana Carolina Matos)