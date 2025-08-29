Valencia x Getafe: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (29/08) por La Liga

Elche x Levante disputam hoje, sexta-feira (29/08), a 3° rodada do Campeonato Espanhol 2025, La Liga. O jogo acontece às 15h30 (horário de Brasília), no Estádio de Mestalla, em Valência, Espanha. Confira o horário e onde assistir ao vivo:

Onde assistir Valencia x Getafe ao vivo?

A partida poderá ser acompanhada ao vivo pela ESPN 4 e pela Disney+, a partir das 14h30 (horário de Brasília).

Como as equipes chegam para o jogo?

Nas rodadas passadas, o Getafe superou o Celta de Vigo por 2 a 0 e derrotou o Sevilla por 2 a 1.

Já o Valencia empatou com o Real Sociedad por 1 a 1 e perdeu para o Osasuna por 1 a 0.

Valencia x Getafe: prováveis escalações

Valencia: Agirrezabala; Foulquier, Tarrega, Copete, Vazquez; Rioja, Pepelu, Guerra, Lopez; Raba, Danjuma. Técnico: Carlos Corberán.

Getafe: Soria; Dakonam, Rico, Duarte; Iglesias, Martin, Milla, Arambarri, Davinchi; Mayoral, Liso. Técnico: José Bordalás.

FICHA TÉCNICA

Valencia x Getafe

Campeonato Espanhol

Local: Estádio de Mestalla, em Valência, Espanha

Data/Horário: 29 de agosto de 2025, 16h30