Valencia x Getafe: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (29/08) por La Liga Valencia e Getafe jogam pelo Campeonato Espanhol hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações da partida Thalles Leal 29.08.25 15h30 Getafe já soma 5 pontos a mais que o Valencia (X/ @GetafeCFen) Elche x Levante disputam hoje, sexta-feira (29/08), a 3° rodada do Campeonato Espanhol 2025, La Liga. O jogo acontece às 15h30 (horário de Brasília), no Estádio de Mestalla, em Valência, Espanha. Confira o horário e onde assistir ao vivo: Onde assistir Valencia x Getafe ao vivo? A partida poderá ser acompanhada ao vivo pela ESPN 4 e pela Disney+, a partir das 14h30 (horário de Brasília). Como as equipes chegam para o jogo? Nas rodadas passadas, o Getafe superou o Celta de Vigo por 2 a 0 e derrotou o Sevilla por 2 a 1. Já o Valencia empatou com o Real Sociedad por 1 a 1 e perdeu para o Osasuna por 1 a 0. VEJA MAIS Futebol: veja quem joga hoje, sexta-feira (29/08), horários das partidas e onde assistir ao vivo La Liga, Campeonato Brasileiro Série B, Campeonato Saudita e outras competições internacionais movimentam o futebol nesta sexta-feira Valencia x Getafe: prováveis escalações Valencia: Agirrezabala; Foulquier, Tarrega, Copete, Vazquez; Rioja, Pepelu, Guerra, Lopez; Raba, Danjuma. Técnico: Carlos Corberán. Getafe: Soria; Dakonam, Rico, Duarte; Iglesias, Martin, Milla, Arambarri, Davinchi; Mayoral, Liso. Técnico: José Bordalás. FICHA TÉCNICA Valencia x Getafe Campeonato Espanhol Local: Estádio de Mestalla, em Valência, Espanha Data/Horário: 29 de agosto de 2025, 16h30