Valencia x Athletic Bilbao: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (04) pela Copa del Rey

Valencia x Athletic Bilbao disputam hoje, quarta-feira (04/02), as quartas de final da Copa del Rey. O jogo será realizado às 17h (horário de Brasília), no Estádio Mestalla, em Valencia, Espanha. Confira onde assistir ao vivo e escalações:

Onde assistir Valencia x Ath. Bilbao ao vivo?

A partida poderá ser acompanhada ao vivo pela XSports e pela Disney+, a partir das 17h (horário de Brasília).

Como as equipes chegam para o jogo?

Durante as oitavas de final, o Valencia venceu Burgos por 2 a 0 e o Athletic Bilbao superou Cultural Leonesa por 4 a 3.

VEJA MAIS

Valencia x Ath Bilbao: prováveis escalações

Valencia: Dimitrievski; Foulquier, Comert, Tarrega, Gaya; Rioja, Santamaria, Pepelu, Danjuma; Almeida; Sadiq.

Athletic Bilbao: Padilla; Areso, Paredes, Lekue, Boiro; Vesga, Ruiz de Galarreta; I Williams, Gomez, Berenguer; Guruzeta.

FICHA TÉCNICA

Valencia x Athletic Bilbao

Copa del Rey

Local: Estádio Mestalla, em Valencia, Espanha

Data/Horário: 04 de fevereiro de 2026, 17h