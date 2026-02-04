Valencia x Athletic Bilbao: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (04) pela Copa del Rey Valencia e Athletic Bilbao jogam pela Copa do Rei da Espanha hoje; veja as formações e onde assistir o jogo de hoje Thalles Leal 04.02.26 16h00 Nas oitavas de final, o Valencia venceu Burgos e o Athletic Bilbao eliminou Cultural Leonesa (X/ @AthleticClub) Valencia x Athletic Bilbao disputam hoje, quarta-feira (04/02), as quartas de final da Copa del Rey. O jogo será realizado às 17h (horário de Brasília), no Estádio Mestalla, em Valencia, Espanha. Confira onde assistir ao vivo e escalações: Onde assistir Valencia x Ath. Bilbao ao vivo? A partida poderá ser acompanhada ao vivo pela XSports e pela Disney+, a partir das 17h (horário de Brasília). Como as equipes chegam para o jogo? Durante as oitavas de final, o Valencia venceu Burgos por 2 a 0 e o Athletic Bilbao superou Cultural Leonesa por 4 a 3. VEJA MAIS Futebol: veja quem joga hoje, quarta-feira (04/02), horários das partidas e onde assistir ao vivo Libertadores, Campeonato Brasileiro, Copa del Rey e outras competições internacionais movimentam o futebol nesta quarta-feira City x Newcastle: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (04/02) pela Copa da Liga Inglesa Manchester City e Newcastle jogam pela Copa da Liga Inglesa hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações do jogo Inter x Torino: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (04/02) pela Coppa Italia Inter de Milão e Torino jogam as quartas de final da Copa da Itália hoje; veja as formações e onde assistir o jogo ao vivo Valencia x Ath Bilbao: prováveis escalações Valencia: Dimitrievski; Foulquier, Comert, Tarrega, Gaya; Rioja, Santamaria, Pepelu, Danjuma; Almeida; Sadiq. Athletic Bilbao: Padilla; Areso, Paredes, Lekue, Boiro; Vesga, Ruiz de Galarreta; I Williams, Gomez, Berenguer; Guruzeta. FICHA TÉCNICA Valencia x Athletic Bilbao Copa del Rey Local: Estádio Mestalla, em Valencia, Espanha Data/Horário: 04 de fevereiro de 2026, 17h Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave Valencia Athletic Bilbao Copa del Rey Copa do Rei da Espanha COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Futebol . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM FUTEBOL Campeonato Brasileiro Cruzeiro x Coritiba: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (05/02) pelo Brasileirão Cruzeiro e Coritiba jogam pelo Campeonato Brasileiro hoje; veja onde assistir ao vivo e o horário 05.02.26 20h30 Paulistão Corinthians x Capivariano: onde assistir e escalações do jogo hoje (05/02) pelo Campeonato Paulista Corinthians e Capivariano jogam pelo Paulistão hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações da partida 05.02.26 19h30 Campeonato Brasileiro Vasco x Chapecoense: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (05/02) pelo Brasileirão Vasco da Gama e Chapecoense jogam pelo Campeonato Brasileiro hoje; veja onde assistir ao vivo e o horário 05.02.26 19h00 Campeonato Brasileiro Bahia x Fluminense: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (05/02) pelo Brasileirão Bahia e Fluminense jogam pelo Campeonato Brasileiro hoje; veja onde assistir ao vivo e o horário 05.02.26 18h00 MAIS LIDAS EM ESPORTES Cruzeiro leva virada do Coritiba no Mineirão e pressão sobre Tite aumenta 05.02.26 23h47 VEJA OS VALORES Copa do Brasil 2026: Remo vai receber mais que o dobro do Paysandu; entenda Seis equipes paraenses disputam a competição nesta temporada: Remo, Paysandu, Águia de Marabá, Tuna Luso, Castanhal e Bragantino. 05.02.26 15h02 SÓ PINTURA! Time B do Remo vence o Águia no Baenão com três golaços pelo Parazão Com um gol de Pavani e dois de Nico Ferreira, Leão faz 3 a 0 na terceira rodada e agora volta as atenções para o clássico contra o Paysandu, no Mangueirão 05.02.26 21h59 É HOJE Menos de 24 horas depois, Remo aciona o time B contra o Águia pelo Parazão A tendência é que o Remo repita contra o Águia a base utilizada na última rodada do estadual 05.02.26 7h00