Utrecht x Nottingham Forest: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (11) pela Liga Europa

Utrecht x Nottingham Forest disputam hoje, quinta-feira (11/12), a 6° rodada da Liga Europa. O jogo começa às 14h45 (horário de Brasília), no Estádio Galgenwaard, em Utrecht, Países Baixos. Confira as escalações e o horário:

Onde assistir Utrecht x Nottingham Forest ao vivo?

A partida pode ser acompanhada ao vivo pela CazéTV, a partir das 14h45 (horário de Brasília).

Como as equipes chegam para o jogo?

O Utrecht está em 32° lugar na Liga Europa, ainda não obteve vitórias e acumula 1 empate, 4 derrotas, 2 gols marcados e 7 gols sofridos.

Já o Nottingham Forest ocupa a 16° posição da Europa League e soma 2 vitórias, 2 empates, 1 derrota, 9 gols marcados e 5 gols sofridos.

Utrecht x Nottingham Forest: prováveis escalações

Utrecht: Vasilios Barkas; Horemans, Viergever, Van der Hoorn e El Karouani; Can Bozdogan, Victor Jensen e Gjivai Zechiël; Miguel Rodríguez, Yoann Cathline e Dani de Wit. Técnico: Ron Jans.

Nottingham: Matz Sels; Neco Williams, Nikola Milenkovic, Morato e Nicolò Savona; Ibrahim Sangaré, Elliot Anderson e Morgan Gibbs-White; Omari Hutchinson, Dan Ndoye e Igor Jesus. Técnico: Sean Dyche.

FICHA TÉCNICA

Utrecht x Nottingham Forest

Europa League - Liga Europa

Local: Estádio Galgenwaard, em Utrecht, Países Baixos

Data/Horário: 11 de dezembro de 2025, 14h45