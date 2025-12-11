Capa Jornal Amazônia
Dínamo x Betis: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (11/12) pela Liga Europa

Dínamo Zagreb e Real Betis jogam pela Europa League hoje; veja as escalações e onde assistir jogo de hoje ao vivo

Thalles Leal
fonte

Betis soma 4 pontos a mais que o Dínamo e venceu o Utrecht por 2 a 1 na última rodada da Europa League (X/ @RealBetis)

Dínamo Zagreb x Real Betis disputam hoje, quinta-feira (11/12), a 6° rodada da Liga Europa. O jogo inicia às 14h45 (horário de Brasília), no Estádio Maksimir, em Zagreb, Croácia. Confira as escalações e o horário: 

Onde assistir Dínamo x Real Betis ao vivo?

A partida pode ser acompanhada ao vivo pela CazéTV, a partir das 14h45 (horário de Brasília).

Como as equipes chegam para o jogo?

Real Betis permanece invicto no 5° lugar da Liga Europa e acumula um total de 3 vitórias, 2 empates, 8 gols marcados e 3 gols sofridos.

Já o Dínamo de Zagreb é o 23° colocado da Europa League e soma 2 vitórias, 1 empate, 2 derrotas, 7 gols marcados e 10 gols sofridos.

Dínamo x Real Betis: prováveis escalações

Dínamo: Nevistić; Ristovski, Theophile-Catherine, Perković e Ogiwara; Sučić e Mišić; Kaneko, Baturina e Hoxha; Petković. Técnico: Mario Kovačević.

Betis: Rui Silva; Bellerín, Pezzella, Sokratis e Miranda; Guido Rodríguez e Marc Roca; Fornals, Isco e Ayoze Pérez; Willian José. Técnico: Manuel Pellegrini.

FICHA TÉCNICA
Dínamo de Zagreb x Real Betis
Europa League - Liga Europa
Local: Estádio Maksimir, em Zagreb, Croácia
Data/Horário: 11 de dezembro de 2025, 14h45

.
