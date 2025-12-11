Young Boys x LOSC: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (11/12) pela Liga Europa

Young Boys x Lille OSC disputam hoje, quinta-feira (11/12), a 6° rodada da Liga Europa. O jogo ocorre às 14h45 (horário de Brasília), no Stade de Suisse, em Berna, Suíça. Confira as escalações e o horário:

Onde assistir Young Boys x LOSC ao vivo?

A partida pode ser acompanhada ao vivo pelo 360 da CazéTV, a partir das 14h45 (horário de Brasília).

Como as equipes chegam para o jogo?

O Lille OSC está em 11° lugar na Liga Europa e acumula um total de 3 vitórias, 2 derrotas, 10 gols marcados e 6 gols sofridos.

Young Boys ocupa a 26° posição da Europa League e soma apenas 2 vitórias, 3 derrotas, 7 gols marcados e 12 gols sofridos.

VEJA MAIS

Young Boys x LOSC: prováveis escalações

Young Boys: Keller; Janko, Zoukrou, Benito, Hadjam; Raveloson, Lauper; Males, Pech, Virginius; Monteiro

Lille: Ozer; Meunier, Ngoy, Mandi, Perraud; Andre, Bentaleb; Mukau, Mbappe Lottin, Correia; Igamane

FICHA TÉCNICA

Young Boys x Lille OSC

Europa League - Liga Europa

Local: Stade de Suisse, em Berna, Suíça

Data/Horário: 11 de dezembro de 2025, 14h45