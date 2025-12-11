Young Boys x LOSC: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (11/12) pela Liga Europa Young Boys e Lille OSC jogam pela Europa League hoje; veja as escalações e onde assistir jogo de hoje ao vivo Thalles Leal 11.12.25 11h13 LOSC goleou o Dínamo Zagreb por 4 a 0 durante a última rodada da Liga Europa (X/ @losclive) Young Boys x Lille OSC disputam hoje, quinta-feira (11/12), a 6° rodada da Liga Europa. O jogo ocorre às 14h45 (horário de Brasília), no Stade de Suisse, em Berna, Suíça. Confira as escalações e o horário: Onde assistir Young Boys x LOSC ao vivo? A partida pode ser acompanhada ao vivo pelo 360 da CazéTV, a partir das 14h45 (horário de Brasília). Como as equipes chegam para o jogo? O Lille OSC está em 11° lugar na Liga Europa e acumula um total de 3 vitórias, 2 derrotas, 10 gols marcados e 6 gols sofridos. Young Boys ocupa a 26° posição da Europa League e soma apenas 2 vitórias, 3 derrotas, 7 gols marcados e 12 gols sofridos. VEJA MAIS Futebol: veja quem joga hoje, quinta-feira (11/12), horários das partidas e onde assistir ao vivo Copa do Brasil, Liga Europa e Conference League movimentam o futebol nesta quinta-feira Dínamo x Betis: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (11/12) pela Liga Europa Dínamo Zagreb e Real Betis jogam pela Europa League hoje; veja as escalações e onde assistir jogo de hoje ao vivo Utrecht x Nottingham Forest: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (11) pela Liga Europa Utrecht e Nottingham Forest jogam pela Europa League hoje; veja as escalações e onde assistir jogo de hoje ao vivo Young Boys x LOSC: prováveis escalações Young Boys: Keller; Janko, Zoukrou, Benito, Hadjam; Raveloson, Lauper; Males, Pech, Virginius; Monteiro Lille: Ozer; Meunier, Ngoy, Mandi, Perraud; Andre, Bentaleb; Mukau, Mbappe Lottin, Correia; Igamane FICHA TÉCNICA Young Boys x Lille OSC Europa League - Liga Europa Local: Stade de Suisse, em Berna, Suíça Data/Horário: 11 de dezembro de 2025, 14h45 Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave Young Boys LOSC Lille jogos de hoje Europa League Liga Europa COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Futebol . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM FUTEBOL Série A argentina Racing x Estudiantes: onde assistir ao vivo e escalações da final do Campeonato Argentino (13/12) Racing Club e Estudiantes jogam pela final da Série A argentina hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações do jogo 13.12.25 18h00 Campeonato Português Sporting x AVS SAD: onde assistir ao vivo e escalações do jogo de hoje (13/12) pela Liga Portugal Sporting e AVS SAD jogam pelo Campeonato Português hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações do jogo de hoje 13.12.25 16h30 Campeonato Inglês Arsenal x Wolverhampton: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (13/12) pela Premier League Arsenal e Wolverhampton jogam pelo Campeonato Inglês hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações da partida 13.12.25 16h00 FUTEBOL Deu Mengão! Flamengo vence o Pyramids e está na final do Intercontinental contra o PSG Clube brasileiro não deu mole para a equipe do Egito e está na grande final da Copa Intercontinental 13.12.25 16h00 MAIS LIDAS EM ESPORTES FUTEBOL Quem era Márcio Belém? Conheça a história do ex-jogador do Remo que morreu em casa Márcio Belém jogou e foi campeão defendendo o seu time de coração, o Clube do Remo 13.12.25 18h30 MAIS ESPORTES Ingressos do Mundial de Vôlei em Belém já estão à venda; veja os valores e onde comprar Evento acontece em dezembro no Mangueirinho e conta com três equipes brasileiras na disputa 03.11.25 14h25 futebol No retorno aos octógonos, Mondragon vence luta por nocaute no Revelation Fight Açaí Biruta recebeu as lutas do evento na noite de quinta-feira (10) 14.12.25 0h33 FUTEBOL Campeão Brasileiro com o Remo, Márcio Belém morre aos 45 anos; saiba mais detalhes Márcio Belém chegou a ser socorrido, mas faleceu nesta tarde deste sábado (13) 13.12.25 17h26