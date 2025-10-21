Union x Inter: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (21/10) pela Champions League

Union SG x Inter de Milão disputam hoje, terça-feira (21/10), a 3° rodada da Champions League. O jogo começará às 16h (horário de Brasília), no Lotto Park, em Anderlecht, Bélgica. Confira as escalações e onde assistir ao vivo:

Onde assistir Union x Inter ao vivo?

A partida poderá ser acompanhada ao vivo pela Max, a partir das 16h (horário de Brasília).

Como as equipes chegam para o jogo?

Nas rodadas passadas, o Internazionale passou por uma vitória de 2 a 0 sobre o Ajax e outra de 3 a 0 contra o Slavia Praha.

Já o Union Saint-Gilloise registrou uma vitória de 3 a 1 sobre o PSV e uma derrota de 4 a 0 para o Newcastle.

Union Saint Gilloise x Inter de Milão: prováveis escalações

Copenhague: Scherpen; Mac Allister, Burgess, Leysen; Khalaily, Zorgane, Rasmussen, Niang; Ait El Hadj; Florucz, David. Técnico: David Hubert.

Borussia: Sommer; Bisseck, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Sucic, Calhanoglu, Frattesi, Augusto; Bonny, Martinez. Técnico: Cristian Chivu.

FICHA TÉCNICA

Union Saint-Gilloise x Inter de Milão

Champions League

Local: Lotto Park, em Anderlecht, Bélgica

Data/Horário: 21 de outubro de 2025, 16h