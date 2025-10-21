Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
O Liberal chevron right Esportes chevron right Futebol chevron right

Union x Inter: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (21/10) pela Champions League

Union Saint-Gilloise e Inter de Milão jogam pela Liga dos Campeões da UEFA hoje; veja as formações e onde assistir ao vivo o jogo de hoje

Thalles Leal
fonte

O Inter vem de uma vitória de 3 a 0 sobre o Slavia Praha (X/ @Inter)

Union SG x Inter de Milão disputam hoje, terça-feira (21/10), a 3° rodada da Champions League. O jogo começará às 16h (horário de Brasília), no Lotto Park, em Anderlecht, Bélgica. Confira as escalações e onde assistir ao vivo: 

Onde assistir Union x Inter ao vivo?

A partida poderá ser acompanhada ao vivo pela Max, a partir das 16h (horário de Brasília).

Como as equipes chegam para o jogo?

Nas rodadas passadas, o Internazionale passou por uma vitória de 2 a 0 sobre o Ajax e outra de 3 a 0 contra o Slavia Praha.

Já o Union Saint-Gilloise registrou uma vitória de 3 a 1 sobre o PSV e uma derrota de 4 a 0 para o Newcastle.

VEJA MAIS

image Futebol: veja quem joga hoje, terça-feira (21/10), horários das partidas e onde assistir ao vivo
Liga dos Campeões, Copa Sulamericana e Série A argentina movimentam o futebol nesta terça-feira

image Arsenal x Atlético Madrid: onde assistir e escalações do jogo de hoje (21/10) pela Champions League
Arsenal e Atlético de Madrid jogam pela Liga dos Campeões da UEFA hoje; veja as formações e onde assistir ao vivo o jogo de hoje

image Leverkusen x PSG: onde assistir ao vivo e escalações do jogo de hoje (21/10) pela Champions League
Bayer Leverkusen e Paris Saint-Germain jogam pela Liga dos Campeões da UEFA hoje; veja as formações e onde assistir ao vivo o jogo de hoje

Union Saint Gilloise x Inter de Milão: prováveis escalações

Copenhague: Scherpen; Mac Allister, Burgess, Leysen; Khalaily, Zorgane, Rasmussen, Niang; Ait El Hadj; Florucz, David. Técnico: David Hubert.

Borussia: Sommer; Bisseck, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Sucic, Calhanoglu, Frattesi, Augusto; Bonny, Martinez. Técnico: Cristian Chivu.

FICHA TÉCNICA
Union Saint-Gilloise x Inter de Milão
Champions League
Local: Lotto Park, em Anderlecht, Bélgica
Data/Horário: 21 de outubro de 2025, 16h

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

Union Saint-Gilloise

Inter de MIlão

jogos de hoje

Champions League
Futebol
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM FUTEBOL

Liga dos Campeões

Villarreal x City: onde assistir ao vivo e escalações do jogo de hoje (21/10) pela Champions League

Villarreal e Manchester City jogam pela Liga dos Campeões da UEFA hoje; veja as formações e onde assistir ao vivo o jogo de hoje

21.10.25 15h00

Liga dos Campeões

Union x Inter: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (21/10) pela Champions League

Union Saint-Gilloise e Inter de Milão jogam pela Liga dos Campeões da UEFA hoje; veja as formações e onde assistir ao vivo o jogo de hoje

21.10.25 15h00

Liga dos Campeões

PSV x Napoli: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (21/10) pela Champions League

PSV Eindhoven e Napoli jogam pela Liga dos Campeões da UEFA hoje; veja as formações e onde assistir ao vivo o jogo de hoje

21.10.25 15h00

Liga dos Campeões

Arsenal x Atlético Madrid: onde assistir e escalações do jogo de hoje (21/10) pela Champions League

Arsenal e Atlético de Madrid jogam pela Liga dos Campeões da UEFA hoje; veja as formações e onde assistir ao vivo o jogo de hoje

21.10.25 15h00

MAIS LIDAS EM ESPORTES

JOGOS DE HOJE

Futebol: veja quem joga hoje, terça-feira (21/10), horários das partidas e onde assistir ao vivo

Liga dos Campeões, Copa Sulamericana e Série A argentina movimentam o futebol nesta terça-feira

21.10.25 7h00

Alô Série C

UFMG: chances de rebaixamento do Paysandu beiram 100% após empate na Série B

Última vitória do Papão na competição aconteceu há quatro rodadas; desde então, foram dois empates e duas derrotas.

21.10.25 10h11

PAYSANDU

Ricardo Gluck Paul é confirmado como novo presidente do Paysandu

Mandatário será empossado oficialmente em janeiro, mas já atua no planejamento para o biênio 2019-2020

21.10.25 12h20

EMPATE

Márcio Fernandes critica recuo do Paysandu após virada: 'É difícil'

Após mais um empate com sabor de derrota, técnico admite que o time sente emocionalmente durante os jogos, mas decisão de recuar no segundo tempo gera contradição e críticas.

20.10.25 22h38

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda