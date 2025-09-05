Uganda x Moçambique: onde assistir e escalações do jogo hoje (05/09) pelas Eliminatórias da Copa Uganda e Moçambique jogam pelas eliminatórias africanas da Copa do Mundo; veja onde assistir ao vivo e as formações do jogo Thalles Leal 05.09.25 12h00 Moçambique soma 3 pontos a mais que Uganda no Grupo G (Facebook/ @FMFoficial) Uganda x Moçambique disputam hoje, sexta-feira (05/09), a 7° rodada das eliminatórias africanas para a Copa do Mundo 2026. O jogo será realizado às 13h (horário de Brasília), no Estádio Nelson Mandela, em Kampala, Uganda. Confira as escalações e onde assistir ao vivo: Onde assistir Uganda x Moçambique ao vivo? A partida pode ser assistida ao vivo pela FIFA+, a partir das 13h (horário de Brasília). Como as equipes chegam para o jogo? Moçambique é o vice-líder do Grupo G e acumula 4 vitórias, 2 derrotas, 10 gols marcados e 11 gols sofridos. O time passou por 3 vitórias e 2 derrotas nas últimas rodadas da competição. Já Uganda ocupa a 4° posição do mesmo grupo com 3 vitórias, 3 derrotas, 6 gols marcados e 7 gols sofridos. A equipe também registrou 3 vitórias e 2 derrotas nas últimas rodadas. VEJA MAIS Futebol: veja quem joga hoje, sexta-feira (05/09), horários das partidas e onde assistir ao vivo Série B do Brasileirão, Copa da Argentina e Eliminatórias da Copa do Mundo movimentam o futebol nesta sexta-feira Lesoto x África do Sul: onde assistir e escalações do jogo hoje (05/09) pelas Eliminatórias da Copa Lesoto e África do Sul jogam pelas eliminatórias africanas da Copa do Mundo; veja onde assistir ao vivo e as formações do jogo Uganda x Moçambique: prováveis escalações Uganda: Alionzi; Bwomono, Capradossi, Torach, Kayondo; Mutyaba, Semakula, Ssekiganda; Okello, Mato, Dembe. Moçambique: Ernani, B Langa, Reinildo, Chamboco, Chico; Amade, Guima, Pepo; Witi, Ratifo, Catamo. FICHA TÉCNICA Uganda x Moçambique Eliminatórias da Copa do Mundo - África Local: Estádio Nacional Nelson Mandela, em Kampala, Uganda Data/Horário: 05 de setembro de 2025, 13h Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave Uganda Moçambique jogos de hoje eliminatórias da copa do mundo de 2026 COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Futebol . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM FUTEBOL Eliminatórias Africanas da Copa do Mundo Lesoto x África do Sul: onde assistir e escalações do jogo hoje (05/09) pelas Eliminatórias da Copa Lesoto e África do Sul jogam pelas eliminatórias africanas da Copa do Mundo; veja onde assistir ao vivo e as formações do jogo 05.09.25 12h00 Eliminatórias Africanas da Copa do Mundo Uganda x Moçambique: onde assistir e escalações do jogo hoje (05/09) pelas Eliminatórias da Copa Uganda e Moçambique jogam pelas eliminatórias africanas da Copa do Mundo; veja onde assistir ao vivo e as formações do jogo 05.09.25 12h00 JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, sexta-feira (05/09), horários das partidas e onde assistir ao vivo Série B do Brasileirão, Copa da Argentina e Eliminatórias da Copa do Mundo movimentam o futebol nesta sexta-feira 05.09.25 7h00 Eliminatórias Sulamericanas da Copa do Mundo Paraguai x Equador: veja horário e as escalações do jogo de hoje (04/09) pelas Eliminatórias da Copa Paraguai e Equador jogam pelas eliminatórias sul-americanas para a Copa do Mundo; veja o horário e as formações do jogo 04.09.25 19h30 MAIS LIDAS EM ESPORTES Futebol Paysandu e Volta Redonda se enfrentam em duelo de sobrevivência na Série B Com fases ruins e sem vitórias há semanas, equipes brigam por pontos essenciais na luta contra o rebaixamento 05.09.25 8h00 JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, sexta-feira (05/09), horários das partidas e onde assistir ao vivo Série B do Brasileirão, Copa da Argentina e Eliminatórias da Copa do Mundo movimentam o futebol nesta sexta-feira 05.09.25 7h00 SHOW Brasil controla partida e vence Chile em noite com show de Estêvão e Luiz Henrique O resultado deixa equipe comandada por Carlo Ancelotti na vice-liderança, com 28 pontos, 10 atrás da líder argentina. 04.09.25 23h47 FUTEBOL Com o técnico António Oliveira pressionado, Remo pega o Amazonas fora de casa na Série B Remo busca a recuperação na competição, após derrota para o Criciúma na última rodada. Leão está distante 4 pontos do primeiro time no G4 05.09.25 7h00