Uganda x Moçambique: onde assistir e escalações do jogo hoje (05/09) pelas Eliminatórias da Copa

Uganda x Moçambique disputam hoje, sexta-feira (05/09), a 7° rodada das eliminatórias africanas para a Copa do Mundo 2026. O jogo será realizado às 13h (horário de Brasília), no Estádio Nelson Mandela, em Kampala, Uganda. Confira as escalações e onde assistir ao vivo:

Onde assistir Uganda x Moçambique ao vivo?

A partida pode ser assistida ao vivo pela FIFA+, a partir das 13h (horário de Brasília).

Como as equipes chegam para o jogo?

Moçambique é o vice-líder do Grupo G e acumula 4 vitórias, 2 derrotas, 10 gols marcados e 11 gols sofridos. O time passou por 3 vitórias e 2 derrotas nas últimas rodadas da competição.

Já Uganda ocupa a 4° posição do mesmo grupo com 3 vitórias, 3 derrotas, 6 gols marcados e 7 gols sofridos. A equipe também registrou 3 vitórias e 2 derrotas nas últimas rodadas.

Uganda x Moçambique: prováveis escalações

Uganda: Alionzi; Bwomono, Capradossi, Torach, Kayondo; Mutyaba, Semakula, Ssekiganda; Okello, Mato, Dembe.

Moçambique: Ernani, B Langa, Reinildo, Chamboco, Chico; Amade, Guima, Pepo; Witi, Ratifo, Catamo.

FICHA TÉCNICA

Uganda x Moçambique

Eliminatórias da Copa do Mundo - África

Local: Estádio Nacional Nelson Mandela, em Kampala, Uganda

Data/Horário: 05 de setembro de 2025, 13h