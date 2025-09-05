Lesoto x África do Sul: onde assistir e escalações do jogo hoje (05/09) pelas Eliminatórias da Copa

Lesoto x África do Sul disputam hoje, sexta-feira (05/09), a 7° rodada das eliminatórias africanas para a Copa do Mundo 2026. O jogo está programado para as 13h (horário de Brasília), no Estádio Free State, em Bloemfontein, África do Sul. Confira as escalações e onde assistir ao vivo:

Onde assistir Lesoto x África do Sul ao vivo?

A partida pode ser assistida ao vivo pela FIFA+, a partir das 13h (horário de Brasília).

Como as equipes chegam para o jogo?

A África do Sul lidera o Grupo C das eliminatórias africanas e acumula 4 vitórias, 1 empate, 1 derrota, 10 gols marcados e 5 gols sofridos. Seus últimos jogos lhe renderam 3 vitórias, 1 empate e 1 derrota.

Já Lesoto é o 5° colocado do mesmo grupo com 1 vitória, 3 empates, 2 derrotas, 4 gols marcados e 5 gols sofridos. O time passou por 1 vitória, 2 empates e 2 derrotas nas últimas rodadas da competição.

VEJA MAIS

Lesoto x África do Sul: prováveis escalações

Lesoto: Moerane; Matlabe, Makhele, Mkwanazi, Malane; Toloane, Fothoane; Mokhachane, Bereng, Makhetha; Makateng.

África do Sul: Williams; Modiba, Ngezana, Mbokazi, Mobbie; Le Roux, Mkoena; Nkota, Mofokeng, Appollis; Rayners.

FICHA TÉCNICA

Lesoto x África do Sul

Eliminatórias da Copa do Mundo - África

Local: Estádio Free State, em Bloemfontein, África do Sul

Data/Horário: 05 de setembro de 2025, 13h