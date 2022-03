TV britânica argumenta que Vinícius Júnior pode superar Neymar em desempenho

A rede britânica de televisão BBC publicou ontem (08/03), véspera do jogo Real Madrid x PSG, um artigo questionando se Vinicius Júnior, do Real Madrid, está superando Neymar, do PSG.

No artigo, a BBC relembra como Neymar afirmou recentemente que não disputará mais Copas do Mundo e que Vinícius Júnior vem evoluindo seu desempenho. Nesta temporada, o atacante do Real Madrid já marcou 16 gols, número superior a todas as suas três primeiras campanhas juntas. Assim, argumenta a mídia britânica, há uma crescente opinião de que Vinícius substituirá Neymar como principal representante do Brasil no futebol europeu.

Porém, a rede de televisão reforçou que, apesar de não ter marcado gols na Champions League há mais de um ano, a qualidade de Neymar é inquestionável. Seu principal obstáculo seria apenas evitar as lesões características da sua carreira.

Neymar passou dois anos se recuperando de lesões

Segundo o Transfermarkt, site de estatísticas futebolísticas, Neymar já deixou de participar de 124 partidas entre 2014 e 2022. Dos 255 jogos que o PSG disputou desde sua fundação em 2017, o brasileiro participou de apenas 134. Nos últimos 13 anos, Neymar já sofreu mais de 20 lesões e passou 724 dias em recuperação.