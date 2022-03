Real Madrid x Paris Saint-Germain: onde assistir e o horário de hoje (09/03) pela Champions League

As equipes Real Madrid e Paris Saint-Germain disputam nesta quarta-feira (09/03), partida válida pela Champions League 2022. A partida está programada para começar às 17h (horário de Brasília), no Estádio Santiago Bernabéu, Espanha. Confira os horários e onde assistir ao vivo.

Onde assistir Real Madrid x Paris Saint-Germain?

A partida Real Madrid x Paris Saint-Germain pode ser assistida pelo canal TNT e streaming HBO Max

Como Real Madrid x Paris Saint-Germain chegam para o jogo?

As duas equipes entram em campo com desfalques significativos. Pelo Real Madrid, Casemiro e Ferland Mendy estão suspensos. Já pelo PSG, Mbappé está lesionado e não tem presença garantida no time titular.

FICHA TÉCNICA

Real Madrid x Paris Saint-Germain

Liga dos Campeões

Local: Estádio Santiago Bernabéu, Espanha

Data/Horário: 09 de março de 2022, 17h

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Real Madrid: Courtois; Carvajal, Militão, Alaba e Marcelo; Camavinga, Kroos e Modric; Asensio, Benzema e Vinicius Júnior. TÉCNICO: Carlo Ancelotti

Paris Saint-Germain: Donnarumma; Hakimi, Marquinhos, Kimpembe e Mendes; Pereira, Gueye e Verratti; Messi, Mbappé e Neymar. TÉCNICO: Mauricio Pochettino

(Estagiária Karoline Caldeira, sob supervisão do editor executivo de OLiberal.com, Carlos Fellip)