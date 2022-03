Manchester City x Sporting: onde assistir ao vivo e o horário de hoje (09/03) pela Champions League

As equipes Manchester City e Sporting disputam nesta quarta-feira (09/03), partida válida pela Champions League 2022. A partida está programada para começar às 17h (horário de Brasília), no Estádio Emirates, na Inglaterra. Confira os horários e onde assistir ao vivo.

Onde assistir Manchester City x Sporting?

A partida Manchester City x Sporting pode ser assistida pelo canal Space e streaming HBO Max

Como Manchester City x Sporting chegam para o jogo?

O Manchester City goleou por 5 a 0 no jogo de ida e tem vantagem confortável. No campeonato, a equipe está na liderança, com 6 pontos à frente do vice. Já o Sporting, está na segunda colocação do campeonato regional.

FICHA TÉCNICA

Manchester City x Sporting

Liga dos Campeões

Local: Estádio Emirates, na Inglaterra

Data/Horário: 09 de março de 2022, 17h

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Manchester City: Ederson; Stones, Laporte e Fernandinho; Rodri, De Bruyne, Bernardo Silva e Zinchenko; Mahrez, Folden e Grealish; TÉCNICO: Pep Guardiola

Sporting: Adán; Porro, Feddal, Coates e Matheus Reis; Palhinha, Nunes e Nuno Santos; Sarabia, Tabata e Paulinho (Slimani). TÉCNICO: Rúben Amorim

(Estagiária Karoline Caldeira, sob supervisão do editor executivo de OLiberal.com, Carlos Fellip)